El a precizat ca acest proiect de lege privind gratierea unor pedepse va merge in procedura de urgenta in Parlament, alaturi de un alt proiect de lege adoptat marti seara de Guvernul Grindeanu, scrie news.ro.

Potrivit OUG, incriminarea penala a abuzului in serviciu se va face doar pentru prejudicii mai mari de 200.000 de lei. Florin Iordache a spus ca se mentine pragul de 200.000 de lei, dar este eliminata conditia punerii in miscare la plangerea prealabila.

”La abuz in serviciu, a fost eliminata plangerea prealabila si s-a precizat ca numai incalcarile legii pentru cuantumul acela pe care noi l-am stabilit, de 200.000 de lei”, a declarat Florin Iordache, ministrul Justitiei.

Pentru prejudiciile sub aceasta suma se vor intreprinde doar demersuri administrative. ”Nu este sanctionat penal. Ce este sub 200.000 de lei nu se mai sanctioneaza penal, se recupereaza prejudiciul. Consideram ca este un cuantum rezonabil”, a apreciat Iordache.

Intrebat care sunt oamenii politici care vor beneficia de aceste modificari, Iordache a raspuns: ”OUG si proiectele de lege nu s-au facut pentru oameni politici sau pentru persoane. S-au facut pentru infractiuni.”

In ce priveste procedura de emitere a unei ordonante de urgenta, ministrul Justitiei a invocat ca exista deja OUG 18/2016 prin care au fost modificate si anul trecut Codurile penale si acum a fost folosita aceeasi procedura pentru ca Parlamentul si Guvernul inca nu au pus in acord prevederile legale cu decizii ale Curtii Constitutionale. ”Legile le face fie Guvernul, fie Parlamentul. Eu invit Parlamentul sa modifice OUG asa cum socoteste de cuviinta”, a adaugat Iordache.

OUG mentine termenul de 6 luni de zile pana la care pot fi facute denunturi privind savarsirea unor infractiuni.

Ministrul Justitiei a spus ca cel de-al doilea proiect de lege vizeaza modificarea Legii privind executarea pedepselor.

"Am modificat o initiativa a vechiului Guvern pe care am pus-o in concordanta cu conducerea ANP, astfel incat sa fie usor aplicata. Este vorba de recursul in compensare la fiecare zece zile, pentru cei care sunt in penitenciar, cu cate o zi. La 30 de zile castiga cate 3 zile. Am venit in completarea acestor masuri cu alocarea unor resurse suplimentare pentru cresterea cu 50% a normei de hrana si asigurarea implementarii proiectelor de investitii in acest an a doua penitenciare cu cate 1.000 de locuri la Caracal (Olt) si Berceni (Prahova)", a spus Florin Iordache.

El a sustinut ca aceste proiecte de lege au fost adoptate doar pentru a "evita o hotarare pilot la CEDO".

Pe ordinea de zi a Guvernului nu se aflau cele doua proiecte privind gratierea si modificarea codurilor penale. Florin Iordache a spus ca ordinea de zi a fost suplimentata.