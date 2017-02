In ciuda progreselor inregistrate, numeroase instante din Romania sunt afectate de infrastructura judiciara inadecvata si nu pot indeplini standardele europene, ceea ce le scade eficienta si ingreuneaza accesul cetatenilor si societatilor comerciale la serviciile judiciare, in special in mediul rural si in zonele sarace. Mai mult decat atat, tehnologiile IT&C existente sunt invechite si limiteaza capacitatea institutiilor de a functiona in mod adecvat si de a asigura o interactiune automatizata, prin internet, cu beneficiarii sistemului si cu partenerii de lucru, precizeaza acestia in comunicatul de presa.

„Sprijinirea continuitatii si a implementarii eficiente a serviciilor judiciare, si sustinerea eforturilor de combatere a coruptiei, sunt nucleul unui demers de conturare a unei Romanii care sa fie corecta si responsabila fata de cetatenii sai, atractiva pentru investitori si angajata pe calea consolidarii sectorului public“, a declarat Elisabetta Capannelli, Director de Tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria.

Proiectul de Imbunatatire a Serviciilor Judiciare are in vedere urmatoarele obiective:

Reabilitarea si construirea cladirilor pentru instante, in special in regiunile sarace si dezavantajate ale Romaniei, si sustinerea investitiilor in infrastructura IT&C, pentru imbunatatirea interactiunii cu cetatenii, cu societatile comerciale, precum si intre institutiile din sistemul judiciar. De asemenea, proiectul va sustine activitatile educationale si de constientizare pentru consolidarea relatiei intre instante si comunitati;

Acordare de asistenta catre Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) in vederea aderarii la standardele UE la nivelul serviciilor constand in furnizarea de informatii despre societatile comerciale, certificate si extrase, precum si desfasurarea procedurilor de intrare in insolventa, precum si pentru alte procese care survin in ciclul de viata al unei societati comerciale. Bunaoara, proiectul va sprijini migratia arhivelor ONRC pe o platforma electronica, devenind astfel disponibile publicului si reducandu-se timpul necesar accesarii datelor societare;

Imbunatatirea activitatilor de urmarire si cercetare, sprijinind activitatile din domeniul IT&C, punand in aplicare diverse imbunatatiri audio-video si din punctul de vedere al securitatii, in conformitate cu standardele UE si facilitand aderarea la standardele din domeniul drepturilor omului in audierile realizate in cadrul procedurilor de urmarire si cercetare. In plus, proiectul va mai contribui si la imbunatatirea nivelului de educatie juridica in randul grupurilor vulnerabile, in special in zonele cu rate sporite ale infractionalitatii.

Vor exista parteneriate cu cetatenii, cu societatile comerciale, cu ONG-urile si cu comunitatile din toata Romania pentru sporirea impactului si implicarii in activitatile propuse pentru imbunatatirea sistemului judiciar. Alinierea la Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar si la Planul de Actiune (pentru perioada 2015-2020) vine in intampinarea eforturilor pe care le face Romania pe calea consolidarii reformelor din sistemul judiciar, concentrandu-se pe cinci piloni-cheie: accesibilitate, integritate, eficienta, transparenta si calitate.

Banca Mondiala si-a deschis biroul in Romania in anul 1991. Incepand de atunci, Banca a furnizat imprumuturi in valoare de peste 11.1 miliarde USD, reprezentand imprumuturi, garantii si granturi in sectoare cum ar fi invatamantul, sanatatea, agricultura, mediul, asistenta sociala, justitia, transportul si altele. Portofoliul curent al Bancii include imprumuturi pentru investitii, activitati analitice si asistenta tehnica pentru sprijinirea prioritatilor de reforma ale Romaniei. Societatea Financiara Internationala (IFC), divizia Bancii Mondiale dedicata activitatilor din sectorul privat, are si ea un program activ in Romania, investind pana acum peste 2,5 miliarde USD de la momentul demararii activitatilor sale in Romania.

In anul 2014, Romania a devenit membru contributor al Asociatiei Internationale de Dezvoltare (International Development Association - IDA), prin intermediul careia Banca ofera finantare concesionala beneficiarilor cu cele mai mici venituri, marcand astfel un punct de reper in rolul crescand al Romaniei de contributor la activitatea Bancii Mondiale. In anul 2016, Grupul Bancii Mondiale si Romania au sarbatorit 25 de ani de parteneriat continuu pe calea sprijinirii masurilor de reducere a saraciei si de dezvoltare durabila.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com