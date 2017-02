Modificarile aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala prin Ordonanta de Urgenta pune, in opinia companiilor germane din Romania, sub semnul intrebarii vointa noului Guvern de a continua fara compromisuri lupta impotriva coruptiei.

"O limitare a principiilor statului de drept si pericolul reaparitiei coruptiei vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltarii economice a tarii. Aceste actiuni transmit un puternic semnal de nesiguranta in randul investitorilor germani si pot influenta negativ stransele relatii economice dintre Romania si Germania", transmite Camera de Comert si Industrie Romano-Germana intr-un comunicat de presa.

"Romania este in pericol de a-si pierde imaginea pozitiva, recastigata cu greu in ultimul an. Acest lucru este cu atat mai regretabil, cu cat Romania isi slabeste astfel pozitia sa ca amplasament investitional stabil si de incredere, mai cu seama in contextul politic delicat la nivel global", se mai arata in comunicatul remis.

Guvernul a adoptat, marti seara, proiectul de lege privind gratierea unor pedepse, a anuntat, la finalul sedintei Cabinetului, ministrul Justitiei, Florin Iordache

Potrivit OUG, incriminarea penala a abuzului in serviciu se va face doar pentru prejudicii mai mari de 200.000 de lei. Florin Iordache a spus ca se mentine pragul de 200.000 de lei, dar este eliminata conditia punerii in miscare la plangerea prealabila.

