Ministrul Apelor Adriana Petcu a pierdut definitiv procesul in care a contestat decizia privind conflictul de interese in care ar fi fost cand a avut functia de director in Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, instanta suprema respingand cererea acesteia de anulare a raportului Agentiei Nationale de Integritate. Dosarul deschis de procurori in urma sesizarii ANI privind conflictul de interese in care s-a aflat Adriana Petcu este clasat din 2015, Parchetul Curtii de Apel Ploiesti stabilind atunci ca fapta nu exista.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, in 2 februarie, contestatia formulata de Adriana Petcu dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a stabilit, in 24 aprilie 2015, in contencios administrativ, ca aceasta a fost in conflict de interese, mentinand astfel decizia ANI din decembrie 2014. Judecatorii instantei supreme au stabilit ca recursul declarat de Adriana Petcu este nefondat, decizia fiind este definitiva, conform News.ro.

Agentia Nationala de Integritate a constatat, in 8 decembrie 2014, ca Adriana Petcu, atunci director in cadul Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita, judetul Buzau, a fost in conflict de interese de natura penala, intrucat a semnat o adresa transmisa Administratiei Nationale „Apele Romane” prin care s-a propus includerea sa in componenta grupului de lucru al proiectului „Sigma for Water - Identificarea problemelor si masurilor necesare in vederea analizei posibilitatii de refacere a zonei umede la confluenta raului Calmatui cu fluviul Dunarea", in baza careia a fost incadrata in functia de project officer si a obtinut astfel venituri de 27.086 de lei.

ANI a sesizat atunci Parchetul Judecatoriei Buzau, care a declinat cauza la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, unde procurorii au clasat dosarul, in 2015, dupa ce au facut verificari privind un posibil conflict de interese in care s-ar fi aflat Adriana Petcu, stabilind ca fapta nu exista. In 23 decembrie 2014, Adriana Petcu a contestat la Curtea de Apel Bucuresti, in contencios administrativ, raportul Agentiei Nationale de Integritate, cerand anularea acestuia. Instanta i-a respins insa solicitarea, in 24 aprilie 2015, apreciind ca actiunea este inadmisibila.

Adriana Petcu a contestat, in 17 iunie 2015, decizia Curtii de Apel Bucuresti la instanta suprema, care a inceput judecarea cauzei un an mai tarziu, in 29 iunie 2016. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara in 3 ianuarie, dupa ce a prezentat lista membrilor Cabinetului Grindeanu, ca Adriana Petcu, tocmai a castigat in justitie procesul cu ANI, fiind un subiect inchis.

"Poate e un amanunt neimportant, dar, totusi, daca este o hotarare definitiva si irevocabila, cred ca este un subiect inchis", a spus Liviu Dragnea, intrebat despre Adriana Petcu care a fost in conflict de interese. Adriana Petcu a fost director al Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita din 1 martie 2010 si pana miercuri, cand a fost investita ministru al Apelor si Padurilor.

Sursa foto: Shutterstock/Africa Studio