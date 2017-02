Avocatul Poporului sustine, in sesizarea adresata CCR, ca OUG privind Codurile penale este neconstitutionala in integralitate, prin lipsa justificarilor reale privind urgenta actului, dar contine si prevederi punctuale contrare Legii fundamentale, precum noua definitie a abuzului in serviciu si exceptarea raspunderii penale asupra actelor normative emise de autoritati, care nu respecta decizii anterioare ale Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului sustine ca a primit de la Procurorul general o scrisoare cu propriile critici ale Ministerului Public asupra OUG, insa din lipsa de timp ele nu au putut fi verificate in integralitate. Din acest motiv, adresa procurorului general a fost atasata sesizarii trimise vineri, la CCR. In schimb, Victor Ciorbea spune ca, din analizele institutiei sale, exista critici atat extrinseci (referitoare la forma OUG), cat si intrinseci (referitoare la prevederile ei). Criticile extrinseci o fac neconstitutionala in integralitate, conform News.ro.

"(Critica - n.r.) se refera la neindeplinirea, din punctul nostru de vedere, a cerintelor referitoare le existenta urgentei si a cazului exceptional care sa permita adoptarea unei astfel de OUG. Spre pilda, Guvernul mentioneaza in nota de fundamentare ca unul dintre motive faptul ca este necesara implementarea unei directive a UE, ori, verificand acea directiva, am constatat ca termenul de implementare a acesteia este 1 aprilie 2018. Este un termen suficient de mult pentru a putea fi dezbatuta aceasta chestiune in cadrul Parlamentului. Nu se justifica adoptarea OUG", a spus Victor Ciorbea.

El spune si ca in Parlament exista proiecte de lege cu prevederi asemanatoare sau care pot fi modificate pentru a include si masurile din OUG, iar Curtea Constitutionala a mai decis ca Ordonantele de Urgenta nu se justifica in astfel de cazuri. Ciorbea critica si prevederi punctuale ale Ordonantei, precum noua definitie a abuzului in serviciu, care face referire fie la pragul de 200.000 de lei pentru a constitui infractiune, fie la provocare de "vatamare grava, certa si efectiva a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice".

"Se spune ori prejudiciul este mai mare de 200.000, ori se aduce o asemenea vatamare. In schimb, legiuitorul delegat, Guvernul, nu defineste in cuprinsul OUG ce inseamna aceasta vatamare grava. Prin urmare, apare inca un element de imprevizibilitate, de incertitudine, care este contrara cerintelor constitutionale", afirma Ciorbea.

O critica serioasa, care face referire la decizii anterioare ale Curtii Constitutionale, se refera la faptul ca abuzul in serviciu este incriminat doar in cazul in care se incalca o lege, o ordonanta sau o OUG. Judecatorii CCR au avut mai multe decizii in care au sublinat ca trebuie avuta in vedere acceptiunea larga a notiunii de lege, astfel incat si incalcarea de Hotarari de Guvern, ordine de ministri, hotarari ale Consiliilor Judetene sau Locale sa poata fi incriminate.

"A limita abuzul in serviciu numai la incalcari aduse legii, ordonantelor sau OUG si a nu ne referi la celelalte acte normative (...) inseamna a scoate de sub incidenta legii penale activitatea aproape a intregii administratii din Romania", spune Ciorbea. Avocatul Poporului are critici si pentru prevederile potrivit carora doar actele administrative individuale intra sub incidenta legii penale, in timp ce se excepteaza de la abuzul in serviciu adoptarea legilor si in general a actelor normative.

"Este adevarat ca in materie de incompatibilitati, (...) s-a stabilit sa nu intre in categoria incompatibilitatilor toate demersurile care vizeaza adoptarea unui act normativ. In schimb, referitor la raspunderea penala, la legislatia penala, jurisprudenta CCR este iarasi foarte clara. (...) Nu se poate face nicio discriminare intre acele demersuri care vizeaza actele administrative individuale si actele normative", spune Ciorbea. Sesizarea a fost trimisa vineri la Curtea Constitutionala.

