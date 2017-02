Cererea Ministerului Justitiei de avizare la Consiliul Superior al Magistraturii a Ordonantei de Urgenta nr. 14 pentru abrogarea OUG 13 privind modificarea codurilor penale a ramas fara obiect, intrucat este deja in vigoare din 5 februarie, cand a fost publicata in Monitorul Oficial. In cazul in care Parlamentul va respinge OUG 14, se reactiveaza dispozitiile OUG 13 prin care au fost modificate codurile penale, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al CSM, Daniela Lecca

"In sedinta de astazi, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ca a ramas fara obiect solicitarea Ministerului Justitiei de avizare a Ordonantei de abrogare a Ordonantei de Urgenta nr. 13, avand in vedere ca aceasta este deja publicata, dispozitiile sale fiind in vigoare inca de la data de 5 februarie”, a spus Lecca, conform News.ro.

Ea a precizat ca in punctul de vedere al directiei de specialitate din cadrul CSM se arata ca, in cazul in care Parlamentul va respinge OUG 14/2017 privind abrogarea, se reactiveaza dispozitiile OUG 13.

"A fost doar un punct de vedere exprimat in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii”, a adaugat Lecca.

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat ca in plenul CSM nu s-a discutat pe fond OUG 14/2017 pentru ca a fost respinsa sesizarea de acordare a avizului pentru aceasta ca ramasa fara obiect, atat timp cat ordonanta de urgenta a fost deja publicata in Monitorul Oficial.

"Acum este o chestiune de drept constitutional. Eu, ca judecator, nu pot sa ma pronunt asupra chestiunilor de drept constitutional. Asa cum am spus si de dimineata, daca am urmari jurisprudenta Curtii Constitutionale pana in prezent, care a fost apoi implementata prin decizia Inaltei Curti, cred ca nu ar exista pericolul unei astfel de interpretari. Dar fac precizarea ca si in doctrina, aceasta problema a aplicarii articolului 64 alineatul 3 este abordata diferit de teoreticieni. Dar pana in prezent, punctul de vedere al CSM a fost destul de clar, nu cred ca am putea avea surprize in ceea ce priveste constitutionalitatea OUG 14”, a spus Tarcea.

Guvernul a adoptat, in seara zilei de 31 ianuarie, prin Ordonanta de Urgenta, modificarea codurilor penale, fara avizul CSM. Cinci zile mai tarziu, duminica 5 februarie, Guvernul a abrogat, prin Ordonanta de Urgenta, OUG 13/2017.

In aceeasi zi, Ministerul Justitiei a transmis CSM solicitare de avizare a proiectului de ordonanta de urgenta care abroga OUG 13, desi actul normative fusese publicat in Monitorul Oficial si isi producea efectele. CSM a inregistrat luni cererea Ministerului Justitiei si a stabilit analizarea acesteia in sedinta de marti a plenului.

Sursa foto: bikerridelondon / Shutterstock