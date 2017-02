Postul de televiziune Realitatea TV a difuzat pe 6 decembrie 2016, in direct, in intervalul orar 20.59 - 00.52, emisiunea ”Jocuri de putere”, moderata de Rares Bogdan. In prima parte a editiei, in intervalul orar 20.59 - 22.11, invitatul din platou a fost Marian Munteanu, candidat ANR la Senat, Bucuresti, iar pe ecran a fost titrat ”Emisiune electorala”, conform News.ro.

Partea analizata in raport si reclamata de UDMR la CNA, pe 15 decembrie, a fost difuzata in intervalul orar 22.11 - 00.52, cand pe ecran a fost titrat ”Dezbatere electorala”. Invitatii acestei parti au fost Dan Tanasa si Avram Fitiu, candidati ANR la alegerile parlamentare, Costin Georgescu, fost sef al SRI, si Oreste Teodorescu. Prin telefon, a intrat in legatura directa Ilie Nastase.

Potrivit raportului de monitorizare, aceasta parte a emisiunii a inceput cu difuzarea unor declaratii ale unor oficiali unguri, la adresa Romaniei. Invitatii emisiunii au comentat pe aceasta tema, facand referiri la miscarile extremiste maghiare, la doleantele acestora, la UDMR si liderii uniunii.

UDMR a reclamat faptul ca nu s-a prezentat un punct de vedere al minoritatii maghiare in emisiune.

”Orice am discuta noi, va veni domnul Rares Bogdan si va spune ca CNA nu lasa sa salveze glia”, si-a inceput Radu Herjeu alocutiunea. ”Sa-l lasi pe domnul acela care, atunci cand nu e in al saptelea cer, spune astfel de lucruri, mi se pare...”, a mai afirmat el despre Oreste Teodorescu.

In emisiunea din decembrie s-au folosit termeni, la adresa UDMR si a comunitatii maghiare, precum ”terorism politic”, iar situatia a fost comparata cu cea a romanilor din Basarabia.

”Trebuie sa trimitem romani, acolo, domne, intelegeti? Ce au facut rusii in Basarabia. Mama mea e din Basarabia, da? Au trimis romanii in Siberia si au adus rusii. Asta trebuie sa facem noi si-mi pare rau sa va spun asta si mai este simplu si acum. Nu este tarziu. Ceausescu a gresit. Asta trebuie sa facem”, a propus invitatul Ilie Nastase, fostul tenismen.

”Domnul Nastase este un mare tenismen, asta nu poate fi contestat, dar personalitatea dumnealui nu gireaza prostiile”, a spus Valentin Jucan. Florin Gabrea a atras atentia asupra faptului ca moderatorul emisiunii, Rares Bogdan, nu a ”domolit” deloc discutia din platou. Gabrea a propus o amenda de 30.000 de lei in baza articolelor 3 (2) din Legea audiovizualului si 47 (1), 66 (1a) si 70 din Cod.

”Insist ca domnul Rares Bogdan sa-si tempereze patriotismul exacerbat, care este contraproductiv”, a mai spus Florin Gabrea.

Valentin Jucan a propus o amenda de 10.000 de lei, in baza articolelor 3 (2) din Legea audiovizualului si si 66 (1a) din Cod. O amenda de 20.000 de lei, in baza articolelor 3(2) din Legea audiovizualului si 40(1), 64(1a), 66(1a) si 70 din Cod, a fost propunerea lui Radu Herjeu.

Propunerea lui Florin Gabrea a fost votata doar de sustinatorul ei. Cea a lui Jucan a primit patru voturi ”pentru” - de la initiatror, de la Vasile Buda, Gbriel Tufeanu si Dorina Rusu, iar propunerea lui Herjeu a fost votata de initiatorul sau, de Monica Gubernat, Laura Georgescu si Rasvan Popescu. In turul al doilea au intrat propunerile lui Jucan si Herjeu. Fiecare a primit cate patru voturi. Pentru turul al treilea, propunerea lui Valentin Jucan a primit sase voturi ”pentru”: Florin Gabrea, Valentin Jucan, Vasile Buda, Dorina Rusu, Rasvan Popescu si Gabriel Tufeanu.

