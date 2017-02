Calin Popescu Tariceanu a venit la instanta suprema insotit de avocati si nu a dorit sa faca nicio declaratie inainte de inceperea sedintei de judecata. Dupa sedinta de judecata, care a fost cu usile inchise, Calin Popescu Tariceanu a plecat de la instanta suprema, refuzand sa spuna ce argumente a adus in fata judecatorilor in cazul cererii sale si daca acestia au ramas in pronuntare. Tariceanu a stat la instanta suprema aproximativ o ora si jumatate, conform News.ro.

Presedintele Senatului a anuntat marti ca va merge la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a participa la procesul sau, precizand ca nu stie daca o sa poata sa termine pana la ora la care Parlamentul dezbate si voteaza motiunea de cenzura impotriva Guvernului. In 28 noiembrie 2016, instanta a respins cererile si exceptiile formulate de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si a decis ca judecarea pe fond a dosarului in care este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului poate incepe.

Decizia a fost contestata de Tariceanu si este judecata miercuri de instanta suprema. In 6 iulie 2016, procurorii DNA Brasov l-au trimis in judecata pe Calin Popescu Tariceanu pentru infractiunile de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, in legatura cu declaratiile date ca martor in dosarul retrocedarii unei suprafete din Padurea Snagov si a fermei Baneasa, in care sunt judecati printul Paul, Remus Truica, Tal Silberstein si Dan Andronic. Alaturi de presedintele Senatului a fost trimis in judecata si Dorin Marian, fost sef al Administratiei Prezidentiale a Romaniei in anul 2000, acesta fiind acuzat de marturie mincinoasa.

Sursa foto: Agerpres Foto