Judecatorii Curtii Constitutionale au respins sesizarile in acest sens facute de CSM si de catre presedintele Klaus Iohannis pe tema OUG care modifica legile penale, in care a fost invocat un conflict juridic de natura constitutionala dintre puterea judecatoreasca si cea executiva, respectiv dintre Parlament si Guvern. Sesizarile se refera in principal la forma in care a fost emisa OUG, si nu la prevederile ei punctuale.

Anuntul respingerii celor doua sesizari a fost facut de catre presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu. ”Nu orice conflict dintre autoritati imbraca conditia unui conflict juridic de natura constitutionala. Doar acel conflict intruneste elementele unui conflict juridic de natura constitutionala in care partile isi aroga puteri, atributii, competente din sfera de activitate a celorlalte autoritati sau cand o autoritate isi declina competenta si nu isi exercita rolul pe care il are potrivit obligatiilor sale sau refuza sa-si indeplineasca un asemenea rol”, a explicat Dorneanu. ”In situatia de fapt, noi am constatat ca nu exista un asemenea conflict nici intre autoritatea judecatoreasca si Guvern, nici intre Parlament si Guvern”, a precizat presedintele CCR.

Joi, CCR urmeaza sa dezbata sesizarea depusa de Avocatul Poporului in legatura cu OUG 13, care vizeaza actul normativ pe fond, dar care ar putea fi respinsa ca inadmisibila intrucat ordonanta a fost abrogata.

Sursa foto: Shutterstock/Lukas Gojda