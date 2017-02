Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM a decis exlucerea din magistratura a Cameliei Bogdan, judecatoarea care a dat condamnarile in dosarul ICA, pentru ca a participat la un seminar organizat de Ministerul Agriculturii, in conditiile in care institutia era parte civila in dosarul ICA. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata la instanta suprema, conform News.ro.