Comisia Europeana a dat in judecata Romania la Curtea de Justitie a UE pentru ca nu a inchis si reabilitat 68 de depozite ilegale de deseuri, care constituie un risc grav pentru sanatatea umana si pentru mediu.

In pofida avertismentelor anterioare ale Comisiei, Romania nu a reusit sa ia masuri impotriva a 68 de depozite de deseuri neconforme, astfel cum prevede Directiva UE privind depozitele de deseuri, conform News.ro.

In temeiul directivei, statele membre au obligatia de a recupera si a elimina deseurile intr-un mod care sa nu pericliteze sanatatea umana si mediul, interzicand abandonarea, descarcarea sau evacuarea necontrolata a deseurilor. Romania avea obligatia de a inchide si a reabilita aceste depozite de deseuri municipale si industriale care nu corespund standardelor pana la 16 iulie 2009.

Intrucat pentru remedierea acestei situatii nu s-au inregistrat progrese suficiente, Comisia a adresat un avuz motivat suplimentar, in septembrie 2015, solicitand autoritatilor romane sa ia masuri corespunzatoare cu privire la 109 situri necontrolate, care, desi nu mai erau utilizate, continuau sa reprezinte o amenintare pentru sanatatea umana si pentru mediu. S-au inregistrat unele progrese, dar pentru 68 de depozite de deseuri masurile necesare de remediere si inchidere nu fusesera finalizate in decembrie 2016.

Pentru a determina Romania sa accelereze procesul, Comisia trimite autoritatile romane in fata Curtii de Justitie a UE. Masuri similare au fost adoptate impotriva altor sase state membre, Bulgaria, Cipru, Spania, Italia, Slovenia si Slovacia. Curtea a emis deja hotarari impotriva Bulgariei, a Ciprului si a Spaniei. Exista numeroase modalitati de eliminare a deseurilor. Ingroparea acestora in sol, cunoscuta sub denumirea de „depozitare”, este cel mai putin durabila din punct de vedere ecologic si ar trebui sa fie mentinuta la minimul absolut necesar.

Sursa foto: Pixabay/gerardogomez