Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea a fost pus sub control de procurorii DNA Ploiesti, pentru trafic de influenta, el fiind acuzat ca a intervenit la functionari publici pentru ca o ruda a fostului consilier judetean de la CJ Buzau Dumitru Dobrica sa fie numita presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala si ulterior subsecretar de stat. Zgonea ar fi primit in schimb o excursie la Viena si contravaloarea unor ”cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in judetul Covasna” valorea totala a acestora fiind de aproximativ 52.000 de lei, conform News.ro .

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si controlul judiciar pentru 60 de zile fata de Valeriu Stefan Zgonea, vicepresedinte in perioada 2010-2012 si ulterior presedinte al Camerei Deputatilor in legislatura 2012-2016, pentru trafic de influenta.

Totodata, s-a dispus urmarirea penale fata de Dumitru Dobrica, consilier judetean la Consiliului Judetean Buzau, in perioada iunie 2004-decembrie 2013, si administrator/actionar al unei societati comerciale, pentru cumparare de influenta. In cursul lunii iulie 2012, Valeriu Zgonea a fost numit in functia de presedinte al Camerei Deputatilor.

”In acest context, incepand cu luna iulie 2012, suspectul Dobrica Dumitru i-a promis inculpatului Zgonea Valeriu Stefan, iar acesta din urma a acceptat foloase necuvenite in schimbul interventiei pe langa functionarii publici asupra carora a lasat sa se creada ca are influenta, in vederea numirii unei rude a lui Dobrica Dumitru intr-o importanta functie publica”, arata DNA.

Zgonea a primit de la Dumitru Dobrica Dumitru foloase necuvenite in valoare de aproximativ 52.000 de lei, ”reprezentand contravaloarea unor servicii de turism - excursie de patru zile la Viena intre 16 si 19 mai 2013 - si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in judetul Covasna”, precizeaza procurorii.

In 22 aprilie 2013, ca urmare a demersurilor facute de Zgonea, persoana respectiva a fost numita in functia de presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala din Ministerul pentru Societatea Informationala, desi nu avea pregatire de specialitate in domeniu. Ulterior, tot ca urmare a demersurilor facute de Zgonea, persoana respectiva si-a pastrat functia la nivelul administratiei publice centrale, fiind numita, in 23 ianuarie 2014, in functia de subsecretar de stat in Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. Valeriu Zgonea a fost audiat, miercuri, aproximativ doua ore si jumatate la DNA Ploiesti.

