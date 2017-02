Executivul UE a decis miercuri sa trimita scrisori de intarziere Romaniei si Ungariei, pe motiv ca normele lor nationale privind comercializarea cu amanuntul a produselor agricole si alimentare contravin legislatiei UE. In Romania, marilor comercianti cu amanuntul li se cere sa achizitioneze cel putin 51% din produse alimentare si agricole de la producatorii locali. Acest fapt pune probleme legate de libera circulatie a marfurilor, conform News.ro.

Aceeasi lege prevede, de asemenea, obligatia comerciantilor cu amanuntul de a promova produsele de origine romana, limitandu-le decizia de natura comerciala privind alegerea produselor pe care le ofera, ceea ce contravine libertatii de stabilire. In conformitate cu dreptul UE, restrictionarea acestor libertati este permisa numai in cazul in care exista o nevoie justificata pentru a proteja un interes public major, precum sanatatea publica, iar masurile adoptate nu trebuie sa fie mai putin restrictive.

In Ungaria, o noua lege prevede obligatia comerciantilor cu amanuntul de a aplica aceleasi marje de profit pentru produsele agricole si alimentare interne si pentru cele importate, in ciuda faptului ca pretul produselor importate este conditionat de fluctuatii ale cursului de schimb valutar. Aceasta ar putea sa descurajeze vanzarile de produse agricole si alimentare importate fata de cele nationale.

Comisia si-a exprimat ingrijorarea cu privire la faptul ca un astfel de obstacol ar incalca principiul liberei circulatii a marfurilor. Nici Ungaria, nici Romania nu au furnizat dovada faptului ca masurile nationale sunt justificate si proportionale. Autoritatile ungare si romane au acum la dispozitie doua luni pentru a raspunde argumentelor prezentate de Comisie.

Sursa foto: Shutterstock/Kiattipong