Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au pierdut definitiv casa din centrul municipiului Sibiu, dupa ce Curtea de Apel Pitesti le-a respins irevocabil contestatia in anulare la decizia Curtii de Apel Brasov. (Vom reveni)

Magistratii Curtii de Apel Pitesti au repins, miercuri dupa-amiaza, contestatia in anulare facuta de catre Klaus li Carmen Iohannis, dupa ce acestia au pierdut, prin sentinta a Curtii de Apel Brasov, un imobil din centrul municipiului Sibiu, conform News.ro.

In plus, cei doi trebuie sa achite cheltuieli de judecata catre mai multi dintre intimatii din proces.

”Respinge contestatia in anulare. Obliga contestatorii la plata cheltuielilor de judecata in suma de 1.700 lei catre intimata Antonescu Elisabeta si 1.700 lei catre intimatii Oarga Ioan, Oarga Ioan Adrian, Oarga Steluta Ancuta. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica azi 22.02.2017”, este solutia Curtii de Apel Pitesti, publicata, miercuri dupa-amiaza, pe portalul instantelor de judecata din judetul Arges.

La termenul din 15 februarie, Curtea de Apel Pitesti a amanat pentru 22 februarie pronuntarea in procesul in care sotii Iohannis au contestat decizia Curtii de Apel Brasov prin care pierd casa din centrul municipiului Sibiu.

La termenul din 18 ianuarie, avocatul presedintelui si al sotiei acestuia a cerut amanarea sau suspendarea cauzei, pana la clarificarea situatiei privind mostenitorii Gerogetei Lazurca, insa magistratii au respins cererea.

De la inceputul procesului la instanta din Pitesti, in iunie 2016, dosarul a fost amanat de trei ori.

Ultima amanare a fost la infatisarea din 7 decembrie 2016. Atunci, completul de judecata a dispus amanarea pentru ca sotia presedintelui sa depuna la dosar certificatul de deces al mamei sale, Georgeta Lazurca, al carei nume apare ca parte in proces si ca sa faca dovada ca este mostenitoarea acesteia.

La termenul din 28 septembrie 2016, partile implicate in proces au fost reprezentate de catre avocati care au avut o disputa in fata judecatorilor privind validitatea unor acte. In aceste conditii, avocatii au cerut instantei sa compare o semnatura a Rodicai Bastea de pe contractul de asistenta juridica cu cea de pe un alt document aflat la dosar.

Primul termen al acestui proces, la Curtea de Apel Pitesti, a avut loc in 22 iunie 2016, cand a fost amanat pentru 28 septembrie.

Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, nu mai sunt proprietarii casei din centrul orasului Sibiu pierduta in instanta, dupa ce Oficiul Judetean de Cadastru a admis cererea Administratiei Finantelor Publice de radiere a dreptului de proprietate al celor doi.

Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au pierdut definitiv casa in care este sediul unei banci, in noiembrie anul trecut, in urma unei decizii a Curtii de Apel Brasov, dupa un proces care a durat mai mult de 16 ani.

In aprilie 2016, Presedintia a anuntat ca Iohannis va returna de indata sumele care au fost virate in baza ocntractuljui de inchiriere a imobilului dupa comunicarea deciziei Curtii de Apel Brasov..

"Domnul Klaus Iohannis a luat act de rectificarea Cartii Funciare numarul 9331 Sibiu, in sensul radierii unor drepturi cu privire la imobilul care a facut obiectul deciziei civile a Curtii de Apel Brasov. In contextul juridic creat, domnul Iohannis respecta pe deplin hotararea justitiei si, fara nicio indoiala, va returna de indata sumele care i-au fost virate in baza contractului de inchiriere, incepand cu data comunicarii deciziei civile a Curtii de Apel Brasov", anunta atunci Administratia Prezidentiala.

