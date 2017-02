Ireversibilitatea progreselor in lupta impotriva coruptiei a fost pusa recent in pericol, prin ordonanta de urgenta adoptata de Guvernul roman pe 31 ianuarie, atrage atentia Comisia Europeana intr-un raport semestrial dat publicitatii miercuri. Executivul UE avertizeaza ca astfel de initiative ameninta progresele facute dupa aderare in acest domeniu.

„Desi o ordonanta de urgenta ulterioara a Guvernului, emisa pe 5 februarie, a abrogat aceste amendamente, analiza celor doua ordonante de catre Parlament este in curs. Astfel de initiative risca sa testeze progresul facut deja in ultimii 10 ani in acest sector”, se arata in raport, conform News.ro.

Coruptia persista la toate nivelurile in Romania si ramane un obstacol in afaceri, subliniaza Comisia. „Coruptia este recunoscuta pe scara larga ca o problema majora in Romania, dupa cum se arata regulat in indexurile privind perceptia (acestui fenomen – n.r.) si, mai recent intr-un Eurobarometru privind Mecanismul de Cooperare si Verificare”, a adaugat Executivul UE.

C.E. descrie coruptia si problemele de guvernare in sectorul public drept principalele provocari pentru mediul afaceri, ce submineaza cresterea economica.

Comisia remarca, insa, ca Romania si-a intensificat in ultimii ani lupta impotriva coruptiei, ca are un cadru legal solid in acest sens si ca institutiile judiciare care combat acest flagel sunt puternice.

„Romania are un cadru amplu privind integritatea oficialilor publici si o institutie independenta cu un istoric bun (Agentia Nationala de Integritate. Strategia anticoruptie 2016-2020, din august 2016, vizeaza sa creeze o politica de preventie a coruptiei mai buna si sa promoveze integritatea in sectorul public. Strategia include masuri pentru a imbunatati transparenta procesului decizional si al alocarii bugetului, mentinand cultura integritatii in organizatiile publice”, se adauga in document.

Sursa foto: Bignai /shutterstock.com