Procentul de achitari s-a mentinut ca si in anii anteriori la 10% din totalul celor trimisi in judecata, Kovesi adaugand ca DNA este preocupata in continuare de cresterea standardelor de calitate, potrivit News.ro. Kovesi a afirmat ca procurorii DNA au participat la aproape 15.000 sedinte de judecata.

”Am fost preocupati de hotararile instantelor judecatoresti pentru evitarea solutiilor diferite pe aceleasi probleme de drept. Inalta Curte de Casatie si Justitie a ramas reperul de jurisprudenta in activitatea noastra”, a precizat procurorul sef al DNA.

Ea a mai spus ca instantele de judecata au condamnat definitiv peste 870 inculpati trimisi in judecata de DNA, printre acestia fiind u europarlamentar, sapte deputati, un senator, un ministru, cinci presedinti de consilii judetene si 28 de primari.

”Solutiile pronuntate de instante au confirmat eforturile de eficienta ale procurorilor DNA”, a mentionat Kovesi.

Ea a adaugat ca ”procentul de achitari s-a mentinut ca si in anii anteriori la 10% din totalul persoanelor trimise in judecata” si a subliniat ca DNA este preocupata ”in continuare cresterea standardelor de calitate”.

”De altfel, cele mai multe motive de achitare in dosarele finalizate de DNA au fost determinate de aplicarea legii penale mai favorabile, aplicarea unor decizii ale Curtii Constitutionale sau aprecierea probelor administrate in cursul judecatii. Acest procent de 10% este sub media europeana si arata ca justitia in Romania este functionala, iar rostul procesului penal este acela de a afla intotdeauna adevarul”, a mai spus Kovesi.

DNA a pus anul trecut sechestru pe doua proprietati din Franta de peste 3,5 milioane de euro, pe doua imobile din Spania si a blocat conturi din Cipru, Germania si Elvetia. Recuperarea produselor infractiunilor a fost o componenta importanta in anul 2016, cand au fot luate masuri asiguratorii de 667 de milioane de euro, reprezentand o crestere de 72% fata de anul anterior.

Kovesi a subliniat ca de multe ori, in cauzele instrumentate de DNA sunt implicate persoane care obtin profituri uriase, care achizitioneaza bunuri in alte tari sau deschid conturi bancare in alte jurisdictii.

"Niciun infractor nu trebuie sa se simta in siguranta, indiferent unde si-a ascuns banii", afirmat sefa DNA.

Laura Codruta Kovesi a afirmat ca DNA a trimis peste 80 cereri de comisii rogatorii internationale pentru administrare de probe sau identificarea de bunuri.

Klaus Iohannis: Ireversibilitatea luptei anticoruptie nu e garantata

La sedinta de bilant a DNA a participat si presedintele Klaus Iohannis. Acesta a afirmat ca ca inceputul acestui an ne-a gasit intr-un context in care lupta anticoruptie a fost pusa in mod real la incercare, el subliniind ca lupta anticoruptie este o cerinta esentiala daca ne dorim un stat modern. Presedintele a mentionat ca nefericita OUG 13 a fost abrogata, iar sabia lui Damocles pare a fi fost ”pe moment” indepartata si a pledat in favoarea unor dezbateri ample privind modificarea legislatiei in domeniul justitiei.

Presedintele si-a inceput discursul prin a felicita DNA pentru bilantul pe anul 2016.

El a aratat ca, in ultimii 15 ani, nu numai capacitatea statului de a face fata provocarilor ce tin de coruptie a crescut, dar, lucru extrem de important, si mentalitatile la nivelul societatii s-au schimbat, dovada acestui fapt fiind la inceputul acestui an, cand cetatenii au aratat ca nu mai tolereaza coruptia.

”Acesti oameni au asteptari ca viata publica sa aiba in centrul ei respectarea legii si integritatea”, a subliniat presedintele.

”S-a intamplat un lucru extraordinar, principiile abstracte au devenit preocupari concrete pentru cetateni, iar cand acestea au fost puse in mod real in pericol, a existat o reactie fara precedent. (...) Inceputul acestui an ne-a gasit intr-un context in care lupta anticoruptie a fost pusa in mod real la incercare, iar indignarea si mobilizarea fara precedent a cetatenilor si reactiile partenerilor externi sunt semnale clare (...) Continuarea luptei anticoruptie este o cerinta esentiala daca ne dorim un stat modern”, a tinut sa afirme Klaus Iohannis.

Seful statului a averizat ca ”ireversibilitatea luptei anticoruptie nu e una garantata”. El a spus ca masurile legislative care slabesc domeniul de aplicare a luptei anticoruptie, ingerinta actorilor politici in actul de justitie, campaniile media la adresa unor magistrati sunt doar cativa dintre factorii care pot afecta radical parcursul pe care s-a inscris Romania.

Sursa foto: Agerpres