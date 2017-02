Politistii si procurorii fac cercetari intr-un dosar penal care vizeaza distrugerea si efectuarea de lucrari fara autorizatie la Biserica Adormirea Sfintei Ana - Batiste, din Sectorul 2 al Capitalei, monument istoric de valoare universala, dupa ce pictura murala de pe peretii interiori a fost distrusa in urma montarii a doua centrale termice si a trei aparate de aer conditionat, scrie News.ro.

Politistii de la Directia de Investigatii Criminale s-au autosesizat in acest caz in urma control facut impreuna cu reprezentanti ai Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural a Municipiului Bucuresti, la biserica monument istoric de clasa A, de valoare nationala si universala, inscrisa in Lista Monumentelor Istorice, a anuntat, duminica, Politia Romana.

Anchetatorii au constatat ca in biserica au fost executate lucrari neautorizate, fiind montate doua centrale termice, cu sprijinirea pe perete a conductelor, precum si trei aparate de aer conditionat, pentru care a fost perforata zona ferestrelor, pentru traversarea conductelor. Aceste operatiuni au cauzat distrugerea picturii murale de pe peretii interior, in zonele in care au fost amplasate echipamentele.

Politistii, sub supravegherea Parchetului Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, fac cercetari pentru infractiunile de distrugere si executarea de lucrari fara autorizatie de construire sau de desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor legale, a precizat sursa citata.

Potrivit prevederilor legale, executarea unor lucrari fara autorizatie de constructie sau de desfiintare constituie infractiune si se pedepsesc cu inchisoare de la trei luni la un an sau cu amenda.

Lucrarile de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil - teren si/sau constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.

