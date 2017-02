DNA a anuntat luni ca, in dosarul privind OUG 13 de modificare a codurilor penale, procurorii au dispus, in 24 februarie, clasarea cauzei avand ca obiect infractiunea prevazuta de articolul 13 din Legea 78/2000, respectiv folosire a influentei ori autoritatii ca persoana care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Anchetatorii au mai decis disjungerea si declinarea la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru solutionarea cauzei legata de cinci infractiuni, respectiv: favorizare a faptuitorului; prezentare cu rea-credinta, de date inexacte, Parlamentului sau presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului (prevazuta si sanctionata de Legea 115/1999 – a raspunderii ministeriale); sustragerea sau distrugerea de inscrisuri; sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri; fals intelectual.

Procurorii DNA au scris, in ordonanta de clasare, ca dosarul privind OUG 13 s-a format ca urmare a unei sesizari formulate de persoane fizice, sub aspectul savarsirii infractiunilor de favorizare a faptuitorului si prezentare cu rea-credinta, de date inexacte, Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului, in legatura cu modalitatile prin care primul-ministru si ministrul Justitiei au promovat si sustinut adoptarea prin ordonanta de urgenta, la data de 18 ianuarie 2017, a doua proiecte de ordonanta de urgenta privind gratierea unor pedepse, precum si modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala.

Sesizarea a fost completata de aceleasi persoane si cu privire la savarsirea infractiunii prevazute de articolul 13 din Legea 78/2000 de catre persoane ce detin functii de conducere intr-un partid politic care si-ar fi exercitat autoritatea sau influenta politica in vederea adoptarii, in seara zilei de 31 ianuarie 2017, a unei ordonante de urgenta prin care au fost modificate codurile penale, cu scopul favorizarii unor persoane urmarite penal sau judecate care, in felul acesta, ar fi beneficiat direct sau indirect de foloase necuvenite.

Ulterior, ca urmare a efectuarii unor acte procedurale de catre procurori, s-a dispus extinderea urmaririi penale in cauza, cu privire la infractiunile de sustragerea sau distrugerea de inscrisuri, sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri si fals intelectual, a precizat DNA.

In dosarul privind OUG 13 au fost audiati la DNA, in calitate de martor, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, secretarul general al Guvernului, Mihai Busuioc, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Gratiela Gavrilescu, si fostii secretari de stat de la Ministerul Justitiei Oana Schmidt Haineala si Constantin Sima.

Directia Nationala Anticoruptie a inceput ancheta cu privire la modul de elaborarea OUG 13 din 31 ianuarie privind modificarea codurilor penale, abrogata de Guvern la cinci zile dupa adoptare, in urma unui denunt formulat, in 24 ianuarie, de Mihai Politeanu, Elena Ghioc si Razvan Patachi, membri ai asociatiei ”Initiativa Romania”.

In denuntul de la DNA, membrii asociatiei ”Initiativa Romania” i-a acuzat pe premierul Sorin Grindeanu, pe fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, si pe presedintele PSD, Liviu Dragnea.

Procurorul-sef al DNA, Codruta Kovesi, declara ca in ancheta inceputa in urma unei plangeri privind OUG 13 nu este vizata oportunitatea adoptarii actului normativ, ci sunt verificate aspecte de legalitate si cele care tin de incalcare legislatiei penale privind infractiuni din competenta DNA.