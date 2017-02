Directorul Teamnet, firma care in ultimii ani a castigat mai multe contracte derulate din fonduri publice si care a fost detinuta pana in 2012 de fostul deputat Sebastian Ghita, a fost adus, luni, la DNA Ploiesti, la intrare el spunand ca nu stie de ce a fost ridicat de autoritati.

Bogdan Padiu, care conduce Grupul Teamnet, controlat in trecut de Sebastian Ghita, a fost adus cu mandat la DNA Ploiesti, la cateva zeci de minute dupa aducerea cumnatului fostului deputat, Cristian Anastasescu, conform News.ro.

In momentul in care a fost coborat din masina si condus spre intrarea in sediul DNA, Padiu a spus ca nu stie de ce a fost adus.

Surse judiciare sustin ca procurorii vor sa ii audieze pe Anastasescu si Padiu intr-un nou dosar penal care vizeaza infractiuni de copruptie.

Teamnet International, firma detinuta de Sebastian Ghita pana in 2012, se numara printre companiile cu cele mai mari sume incasate pentru contractele incheiate cu institutiile publice pentru produse software, in perioada 1 ianuarie 2011 - 31 iulie 2016, potrivit unui raport publicat la inceputul lunii decembrie de Corpul de control al premierului Dacian Ciolos. Printre institutiile publice care au contracte cu Teamnet se numara Unitatea Militara 02499 Bucuresti (Agentia pentru Sisteme si Servicii Informatice Militare), aflata in subordinea Ministerului Apararii, valoarea acestuia fiind de 11,75 milioane lei (2,6 milioane euro), Banca Nationala a Romaniei (BNR), dar si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu un contract de 8,95 milioane lei (1,98 milioane euro), cu TVA, pentru mentenanta Platformei Informatice a Asigurarile de Sanatate (PIAS).

In 18 ianuarie, procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, la Europa FM, ca Sebastian Ghita este cercetat in mai multe dosare, unele dintre ele inca nepublice, dechise inclusiv in urma unor sesizari ale SRI.

Cumnatul lui Sebastian Ghita, Cristian Anastasescu, a fost adus la sediul DNA Ploiesti in jurul orei 11.50, cu o masina a MAI, fiind insotit de ofiteri judiciaristi.

Anastasescu a refuzat sa spuna care sunt motivele pentru care a fost ridicat de catre autoritati si adus la audieri.

Numele lui Anastasescu apare in mai multe dosare in care este urmarit penal sau inculpat Sebastian Ghita, el fiind suspectat ca ar avea cunostinte despre afaceri ale fostului deputat si ca unele dintre firmele controlate de acesta ar fi inregistrate pe numele lui Anastasescu.

De fiecare data cand a fost chemat la DNA Ploiesti, Anastasescu a fost citat si a venit singur, aceasta fiind pentru prima data cand a fost adus cu mandat.

Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in doua dosare penale, cel in care mai sunt acuzati fosti sefi din Politie si Parchet din Prahova si un altul in care este judecat alaturi de fostul primar al Ploiestiului Iulian Badescu.

De asemenea, Sebastian Ghita este urmarit penal in alte doua dosare de coruptie, respectiv cel privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania in 2012 si cel in care cumnatul fostului premier Ponta Iulian Hertanu este acuzat de fraude cu fonduri europene si alte infractiuni, in acesta din urma fiind cercetati si fostul sef al CJ Prahova Mircea Cosma, precum si fiul acestuia Vlad Cosma.

In 10 ianuarie, instanta suprema a decis definitiv emiterea unui mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova. Tot in 10 ianuarie, un alt complet de la instanta suprema a emis un mandat european de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, omul de afaceri fiind dat si in urmarire internationala, prin Interpol. Ghita a disparut in 21 decembrie 2016 si a fost initial dat in urmarire nationala dupa ce a incalat termenii controlului judiciar in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie.

De la disparitia sa, Romania TV, post de televiziune controlat de Sebastian Ghita, a difuzat mai multe inregistrari in care fostul deputat face acuzatii grave la adresa procurorului sef al DNA Laura Codruta