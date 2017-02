Aceste rezultate nu sunt o intamplare - desi fiecare tranzactie in sine este rezultatul unor negocieri deosebit de complexe - ele exista intr-un cadru general in care aceste achizitii se circumscriu. Analizam mai jos conditiile propice care sunt indeplinite in prezent si care creeaza un context favorabil tranzactiilor si in 2017.

Piata de M&A (fuziuni si achizitii) este supusa fluctuatiilor datorate ciclurilor economice, cu o volatilitate mare insa si cu o oarecare inertie. Asa cum se vede din graficul de mai jos, pe masura ce cresterea economica ramane pozitiva si accelereaza, valoarea tranzactiilor M&A creste mult mai repede, anticipand evolutia economiei. In momentul in care economia a intrat in recesiune in 2009, valoarea tranzactiilor M&A s-a prabusit, pierzand pana la 75% din valoare intr-un singur an si continuand sa scada si in 2010 pentru ca apoi sa se stabilizeze la un nivel foarte coborat desi economia s-a redresat treptat. Odata trendul de crestere confirmat, tranzactiile M&A au crescut din nou accelerat, anul 2016 fiind al treilea an consecutiv in care piata a depasit 2 miliarde de euro iar 2017 va fi cel mai probabil al patrulea, atat timp cat premisele de crestere economica raman neschimbate.





Ce influenteaza valoarea tranzactiilor M&A si care este explicatia volatilitatii pronuntate?

Valoarea tranzactiilor este influentata de numarul de tranzactii dintr-un an, de performantele financiare ale companiilor care fac obiectul tranzactiei si de multipli care dau valoarea acestora. Astfel, intr-un cadru economic propice, companiile au rezultate mult mai bune iar perspectivele pozitive atrag interesul cumparatorilor, crescand numarul tranzactiilor. Pe masura ce oportunitatile de investitie devin tot mai rare, se pune o presiune pe multiplii de tranzactie si acestia la randul lor, cresc. Toti acesti factori sunt multiplicativi si produc efectul de accelerare.

Efectul de inertie este dat mai ales de factori psihologici; initial cresterea are loc extrem de repede dar apoi potentialii vanzatorii incep sa supra-anticipeze cresterile pe cand cumparatorii incep sa se ingrijoreze de multiplicatorii tot mai mari, reducandu-se astfel numarul de tranzactii.

Odata instaurata o perioada de recesiune, chiar scurta, efectul se inverseaza brusc, numarul de tranzactii continuand sa scada, multiplicatorii scad si ei si se aplica pe o baza de rezultate financiare mai reduse.

Apoi reapare inertia datorata factorilor psihologici: cumparatorii inca sunt ingrijorati de posibilitatea unei scaderi viitoare, ofera multiplicatori conservatori, vanzatorii raman blocati in trecut si asteapta preturi nerezonabile iar rezultatele financiare chiar si pozitive, nu contrabalanseaza aceste doua efecte.



Ce reprezinta atunci fereastra de oportunitate?

Suntem intr-un moment propice in care cumparatorii sunt optimisti, rezultatele financiare ale companiilor romanesti din toate sectoarele se imbunatatesc vizibil iar multiplicatorii au ajuns la nivelul Europei de Vest si probabil nu vor mai creste.

Aceasta perioada nu va dura la nesfarsit, conditii similare s-au inregistrat in perioada 2004-2008 dar apoi fereastra de oportunitate s-a inchis intre 2009 si 2013 si de aceea sfatul meu pentru antreprenorii romani este ca in 2017 sa-si ia in considerare optiunile strategice, mai ales avand in vedere ca o tranzactie de succes se realizeaza in 6-12 luni de la initiere. Momentul este propice si pentru potentialii cumparatori, accesul la finantare ieftina si existenta unui numar mai mare de oportunitati disponibile, creeaza premisele unor potentiale investitii de succes.

Florin Visa, Director servicii consultanta financiara Deloitte Romania

