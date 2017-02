Companiile exportatoare implicate in tranzactii in lant – cu cel putin trei parteneri intre care au loc livrari succesive de bunuri – risca sa datoreze TVA daca autoritatile fiscale le recalifica operatiunile ca livrari in Romania. Desi nu este tocmai noua, abordarea autoritatilor capata o noua valenta dupa ce definitia exportatorului din perspectiva vamala s-a modificat in Codul Vamal Unional ce a intrat in vigoare la 1 mai 2016. Aceasta modificare a transformat o mare parte dintre tranzactiile in lant la export in vanzari locale, ce ar putea fi subiect de TVA. Noua definitie a ridicat multe probleme si companiilor din afara Uniunii Europene care, potrivit noii definitii, s-au aflat in imposibilitatea de a mai figura ca “exportator” in tranzactiile desfasurate.