Magistratul a solicitat ca si fostul ministru al Economiei Ion Ariton sa primeasca o pedeapsa cu executare. Dupa ce procurorul spune pentru fiecare inculpat in parte ce pedeapsa ar trebui sa primeasca, raportat la faptele de care sunt acuzati in dosarul “Gala Bute”, instanta va asculta pledoariile avocatilor. Inculpatii vor putea apoi, in ultimul cuvant, sa spuna daca sunt vinovati sau nevinovati si sa faca ultimele declaratii privind acuzatiile ce le sunt aduse de procurorii DNA, conform News.ro.

Instanta va ramane apoi in pronuntare, urmand sa anunte cand va fi data sentinta in dosarul “Gala Bute”. Decizia instantei nu va fi definitiva si va putea fi contestata de inculpati si procurori.

Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea a declarat, la intrarea in sediul instantei supreme, ca se asteapta sa fie achitata, pentru ca nu crede ca poate fi condamnata pe denunturi mincinoase, neprobate timp de doi ani cu nimic in instanta.

Dosarul "Gala Bute" a ajuns la instanta suprema in aprilie 2015. Procurorii ii acuza de fapte de coruptie pe fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, fostul ministru al Economiei Ion Ariton, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja, fostul director al Companiei Nationale de Investitii Ana Maria Topoliceanu, fostul asistent personal al Elenei Udrea, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea, Stefan Lungu, fostul secretar general in MDRT Gheorghe Nastasia si omul de afaceri Dragos Botoroaga.

Printre faptele pentru care acestia au fost trimisi in judecata sunt: luare sau dare de mita, abuz in serviciu, complicitate la luare de mita, evaziune fiscala si spalare de bani.

Procurorii au aratat in rechizitoriu ca in 24 iunie 2011 a fost incheiat un contract de servicii, atribuit prin negocierea fara publicarea unui anunt de participare, intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si SC Europlus Computers SRL, firma lui Rudel Obreja, avand ca obiect prestarea serviciilor de promovare a Romaniei in cadrul evenimentelor desfasurate cu ocazia organizarii Galei Internationale de Box profesionist de catre Federatia Romana de Box. In baza acestui contract, la 1 februarie 2012, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a efectuat plata serviciilor de promovare in valoare de 8.116.800 lei.

„Fondurile publice au fost utilizate intr-o modalitate interzisa de lege, respectiv pentru finantarea unui eveniment sportiv organizat de catre o societate comerciala, iar suma achitata in baza contractului constituie in intregime un prejudiciu produs in patrimoniul ministerului. Prin incheierea contractului s-a urmarit in realitate asigurarea fondurilor necesare organizarii galei de box mentionate, iar achizitia de servicii de publicitate a reprezentat doar o justificare formala, pentru care nu exista o nevoie reala a ministerului, cu unicul scop de a da o aparenta de legalitate contractului. Mai mult, contractul a fost atribuit cu incalcarea procedurilor legale de achizitie publica si au fost achizitionate servicii care nu se regasesc printre categoriile de cheltuieli eligibile pentru programele cu finantare europeana”, potrivit procurorilor.

Anchetatorii au aratat ca, cea mai importanta contributie la savarsirea acestor fapte si la producerea rezultatului apartine Elenei Udrea, care a luat decizia organizarii galei in urma unor discutii informale cu Obreja Rudel, a determinat adoptarea actelor normative care au creat cadrul finantarii evenimentului, a cerut in mod repetat functionarilor din subordine sa se intalneasca cu Obreja pentru a identifica solutii in cazul incheierii contractului si a participat nemijlocit la stabilirea bugetului care urma sa fie alocat de catre MDRT in afara cadrului reglementat de procedura achizitiilor publice.

