Liberalii au depus la Parlament o initiativa legislativa de modificare a Codului fiscal prin care propun reducerea cotei de contributie de asigurari sociale datorata de angajator si angajat, reducerea cotei de impozitare a venitului si a celei de impozitare a profitului, transferul platii asigurarii de somaj in totalitate catre angajat si reducerea cotei de contributii pentru concedii si indemnizatii. Aceste masuri vor stimula crearea de noi locuri de munca si vor aduce un plus de opt miliarde de lei la bugetul de stat, spun liberalii.

Potrivit propunerii legislative depuse de PNL la Senat, contributiile de asigurari sociale se reduc cu 0,5% pentru angajat si cu 6,75% pentru angajator. ”Contributiile totale datorate de angajat, incluzand contributiile pentru asigurari sociale (10%), contributiile pentru asigurari de sanatate (5,5%) si contributiile pentru asigurari de somaj (0,5%) vor atinge, incepand cu data de 1 octombrie 2017, procentul total de 16%”, se arata in expunerea de motive a propunerii legislative, semnata de senatorul PNL Florin Citu, scrie News.ro.

Liberalii propun si reducerea cotei de impozitare a venitului de la 16% la 10%. ”Aceasta masura creste venitul net, reduce povara fiscala pentru angajator si ne aseaza mai aproape in ceea ce priveste impozitarea fortei de munca de tarile din regiune. Romania a pierdut in ultimii ani aproximativ patru milioane de romani, iar taxarea excesiva a fortei de munca reprezinta una dintre explicatiile cele mai importante”, mai arata Florin Citu in expunerea de motive a initiativei legislative.

PNL sustine si reducerea impozitului pe profit de la 16% la 10%, masura care ”are rolul de a reduce din impactul cresterii salariului minim asupra companiilor, in special mici si mijlocii”. Citu da exemplul Bulgariei si Ungariei, tari care au redus cotele de impozitare a profitului cu 10%, respectiv 9%, masura care a dus, explica senatorul PNL, la incurajarea investitiilor straine.

”Cresterea salariului minim de la 1.250 de lei la 1.450 de lei creste costul pentru angajator cu 244 de lei pe angajat. Reducerea contributiilor sociale de la 39,5% la 32% face ca acest cost sa creasca doar cu 147 de lei. In acest fel, reducerea contributiilor sociale propusa in aceasta initiativa legislativa nu reuseste sa elimine in totalitate costul suplimentar pentru angajator. De aceea este necesara si reducerea cotei de impozitare a profitului pentru a-i putea permite angajatorului sa beneficieze de resurse pentru investitii si alte angajari”, mai arata Florin Citu in expunerea de motive a propunerii legislative.

Prin aceeasi initiativa, liberalii propun transferul in totalitate a platii contributiei de somaj in sarcina angajatului, care ar urma sa achite 1%, in loc de 0,5% cat este in prezent.

”PNL pune pe masa Guvernului o solutie de crestere a veniturilor la bugetul de stat de opt miliarde de lei cu sprijinul mediului de afaceri (…) Mediul de afaceri e impovarat de costul pe forta de munca si este nestimulat pentru a da salarii mai mari fara sa scada contributiile (…) Initiativa PNL este predictibila, incurajeaza intreprinzatorii sa investeasca in Romania, sa creasca salariile, dar sa nu piarda locurile de munca”, a declarat presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan.

