Gruia Stoica a fost audiat de instanta suprema, in sedinta secreta, in calitate ca martor in dosarul "Turceni – Rovinari”, in care sunt judecati fostul premier Victor Ponta si fostul senatorul Dan Sova.

Gruia Stoica a fost audiat in sedinta secreta, in urma unei decizii a completului de judecata, care a stabilit ca martorii din acest caz sa fie audiati in sedinte nepublice, scrie News.ro.

"Era vorba de o colaborare din 2007, cu o firma mica din grup. Nu-l cunosteam pe domnul Ponta la vremea respectiva. Daca imi aduc bine aminte, era un contract de 1.000 – 2.000 de euro. Nu-l cunosc pe Dan Sova si n-am nicio legatura cu el”, a declarat Gruia Stoica, dupa ce a fost audiat de judecatori.

Fostul premier Victor Ponta nu a fost prezent la termenul de vineri al dosarului in care este judecat.

Procurorii DNA i-au trimis in judecata, in 17 septembrie 2015, pe fostul premier Victor Ponta, pe fostul senatorul Dan Sova, pe Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), respectiv director general al Complexului Energetic Turceni (CET).

Ancheta in acest dosar a durat aproape patru ani, iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis in judecata in timpul mandatului.

Procurorii il acuza pe Victor Ponta de faptul ca, in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinetul sau de avocat, a obtinut de la Societatea Civila de Avocati "Sova si Asociatii" 181.439,98 de lei, pentru activitati care figureaza in acte, dar care nu ar fi fost efectuate.

Victor Ponta este judecat pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis in calitate de avocat, iar Dan Sova, avocat coordonator al Societatii Civile de Avocati "Sova si Asociatii" la data faptelor, pentru abuz in serviciu, fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala si spalare de bani.

Laurentiu-Dan Ciurel este acuzat de trei infractiuni de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase necuvenite pentru altul, iar Dumitru Cristea si Laurentiu-Octavian Graure, fost director economic al CET, de abuz in serviciu.

Sursa foto: bikeriderlondon / Shutterstock.com