Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Brasov au dispus retinerea lui Ionut Sorin Nita, pentru transfer neautorizat de date informatice, acces ilegal la un sistem informatic si frauda informatica, scrie News.ro.

Tribunalul Brasov a emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele barbatului.

”In cursul lunii iunie 2016, prin intermediul sistemelor informatice si a retelei VPN – Virtual Private Network (Retea Informatica Privata Securizata) apartinand unei societati comerciale care produce si comercializeaza echipamente electronice similare cu ATM-urile bancare ce permit tranzactionarea de moneda electronica Bitcoin, inculpatul Nita Sorin Ionut a transferat in mod neautorizat date informatice aferente portofelelor virtuale ale mai multor clienti, utilizand credentialele primite in baza atributiilor de serviciu”, arata DIICOT.

Totodata, in perioada iunie 2016 – februarie 2017, barbatul a introdus datele informatice aferente portofelelor virtuale accesate fara drept in reteaua Bitcoin, generand transferuri in valoare de 73,91 bitcoini pe care si i-a insusit, in conditiile in care valoarea unui bitcoin a depasit in prezent 1.000 de dolari.

Alti trei inculpati au fost pusi sub control judiciar in acest caz de procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Brasov.