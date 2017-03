Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, luni, ca nu va demisiona, raspunzand astfel afirmatiilor ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care a spus ca va face o analiza a activitatii Ministerului Public in urmatoarele doua saptamani si atunci va lua o deciziei privind revocarea lui Lazar, dar a lasat sa se inteleaga ca pana atunci acesta si-ar putea da demisia.

"Va spun doar atat: Nu. Si nici nu vreau sa intru in polemici publice", a declarat Augustin Lazar, pentru Realitatea TV, intrebat daca isi va da demisia, in contextul ultimelor declaratii ale ministrului Justitiei, potrivit news.ro.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat duminica, la Antena 3, ca va avea zilele urmatoare o discutie cu procurorul general Augustin Lazar si, separat, cu procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, despre ancheta privind OUG 13, considerand ca s-a incalcat legea, conform deciziei Curtii Constitutionale, si a dat de inteles ca nu exclude nici varianta ca cei doi sa demisioneze pana atunci.

"Zilele urmatoare, voi avea discutii cu procurorul general al PICCJ, cu Augustin Lazar, si separat cu procurorul sef de la DNA, pe tema despre care vorbim, evolutiile acestea, modul in care dansii s-au raportat la lege, la standardul constitutional, la standardele Comisiei de la Venetia", a spus Toader.

Ministrul a criticat ancheta DNA privind oportunitatea si constitutionalitatea OUG 13, considerand ca CCR a demonstrat ca Directia si-a depasit atributiile.

Tudorel Toader a afirmat si ca va face o analiza a activitatii Ministerului Public in urmatoarele doua saptamani, urmand sa ia in acel moment o decizie finala, inclusiv privind revocarea celor doi procurori generali.

"Voi face o fundamentare, o evaluare a activitatilor desfasurate de Ministerul Public, pe de o parte, de DNA, pe de alta parte. Atunci evaluarea va avea doua componente, doua directii: pe de o parte, cea profesionala, pe cauza, pe de alta parte, cea manageriala, privind institutiile pe care domniile lor le conduc”, a mai spus Tudorel Toader.

Ministrul a dat de inteles ca nu exclude nici ca cei doi sa demisioneze intre timp.

"Eu nu exclud ca in lipsa unei proceduri declansate de mine sa aiba dansii initiativa unei proceduri launtrice individuale privind modul in care s-au pozitionat la dispozitiile legale, constitutionale", a spus Tudorel Toader.

El a mai spus ca in decizia sa va conta si efectul pe care astfel de masuri l-ar putea avea, invocand si MCV.

"Trebuie sa vedem si efectul, impactul, acestei masuri. Ma intorc la conditionalitatile MCV. Ma intorc la modul in care noi ne raportam la institutiile europene. De aceea, sunt convins, in detrimentul unor critici, in detrimentul celor care vor spune - repet, suficient incalcare pentru luarea masurii - ca o astfel de masura necesita o abordare, o fundamentare complexa si completa", a precizat el.

Curtea Constitutionala (CCR) a aratat in motivarea deciziei prin care a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public - DNA si Guvern, ca ancheta procurorilor DNA legata de adoptarea OUG 13/2017 nu intra in competentele procurorilor, deoarece acestia nu pot face cercetari privind oportunitatea si legalitatea unui act normativ adoptat de legiuitor.

Ministerul Public a precizat, vineri seara, ca analizeaza ”atent” motivarea deciziei Curtii Constitutionale privind existenta unui conflict juridic intre DNA si Guvern, ”urmand ca decizia sa fie respectata intocmai de catre procurori”.