Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis, marti, trimiterea spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti a dosarului in care Vodafone a cerut anularea amenzii de 120 milioane lei primite in februarie 2011 de la Consiliul Concurentei, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a dat solutii complet diferite pentru companiile Orange si Vodafone, implicate in acelasi caz de cartel.

Potrivit anuntului postat pe site-ul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, completul de judecata "admite recursurile declarate de reclamanta Vodafone Romania S.A. si paratul Consiliul Concurentei impotriva sentintei civile nr. 72 din 18 ianuarie 2016 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica astazi, 21 martie 2017", transmite News.ro.

Decizia vine dupa ce judecatorii Curtii de Apel Bucuresti - instanta inferioara, in acest caz - au hotarat, anul trecut, reducerea valorii amenzii primite de Vodafone de la 3,45% la 2% din cifra de afaceri (circa 50 milioane lei la vremea respectiva), astfel ca amenda s-ar fi diminuat cu 42%.

In cazul Orange, care a primit in acelasi caz o amenda de 148 milioane lei de la Consiliul Concurentei, Curtea de Apel Bucuresti a decis, in 16 martie 2017, mentinerea valorii amenzii, respingand solicitarea Orange.

Decizia instantei poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), care a constatat solutii diferite ale Curtii de Apel in acelasi caz.

Este a doua oara cand Inalta Curte retrimite un dosar spre rejudecare in cazul amenzilor fixate de Consiliul Concurentei in 2011. In iunie 2014, Inalta Curte de Casatie si Justitie a retrimis spre rejudecare dosarul in care Orange Romania a contestat decizia prin care a fost sanctionata in 2011.

In februarie 2011, Consiliul Concurentei a amendat Orange Romania si Vodafone Romania cu 268,3 milioane de lei (63 milioane euro) pentru abuz de pozitie dominanta. In cazul Orange Romania, amenda s-a ridicat la 147,9 milioane de lei si a reprezentat 3,6% din cifra de afaceri a operatorului in 2010. La Vodafone Romania, sanctiunea a fost stabilita la 3,45% din afacerile companiei in 2010, respectiv 120,3 milioane de lei. Cele doua companii au contestat in instanta sanctiunile.

In cadrul investigatiilor declansate in 2006, in urma unor plangeri depuse de catre Netmaster Communications SRL, Consiliul Concurentei a constatat ca Orange si Vodafone au refuzat sa acorde firmei Netmaster accesul la retele lor de telefonie, in vederea terminarii apelurilor nationale si internationale tranzitate de acest operator.

Netmaster solicitase interconectarea la tariful reglementat de ANCOM, tarif mai mic decat cele practicate de Orange si Vodafone.

Orange si Vodafone aveau nu numai obligatia de a acorda accesul Netmaster la retelele lor in vederea terminarii apelurilor, dar si pe aceea de a respecta reglementarile autoritatii din domeniu, inclusiv cea de a practica un tarif maxim pentru serviciile respective.

Din analiza efectuata de Consiliul Concurentei a rezultat ca, pana la data de 1 ianuarie 2007, Vodafone si Orange si-au stabilit tarife mai mari pentru serviciul de terminare a apelurilor in international, fara a lua in considerare reglementarile din domeniu, care stabileau un tarif maxim ce trebuia respectat.

Potrivit Consiliului Concurentei, cele doua companii nu au acordat Netmaster accesul la retelele lor de telefonie pentru terminarea apelurilor originate in international si a celor originate in retelele altor furnizori din Romania pentru pentru o perioada de 1 an si jumatate in reteaua Vodafone si 2 ani si 4 luni in reteaua Orange. De asemenea, pentru o scurta perioada de timp, cele doua companii au limitat terminarea apelurilor nationale provenite din reteaua Netmaster.

Netmaster a fost unul dintre furnizorii alternativi de servicii de telefonie fixa din Romania intrati pe piata incepand cu anul 2003, odata cu liberalizarea acesteia. Firma nu mai exista in prezent, fiind radiata din august 2008.

Firma a fost cumparata de New Com Telecomunicatii, care si-a vandut la randul sau baza de clienti catre RCS&RDS si Telekom Romania Communications (fosta Romtelecom).