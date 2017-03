Politistii au verificat, in ultimele trei zile, in toata tara, daca transportatorii de persoane si de elevi respecta legislatia in domeniu, fiind date 2.220 de amenzi si fiind constatate 37 de infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice. Politistii au retinut 209 permise de conducere si 20 de certificate de inmatriculare, scrie News.ro.

Conform sursei citate, in perioada 22-24 martie, politistii au desfasurat, in toata tara, o actiune pentru prevenirea accidentelor de circulatie cu autovehicule destinate transportului public de persoane.

Autobuzele care efectueaza curse regulate si ocazionale, cat si cele special destinate transportului de elevi au fost verificate in trafic, pentru a se vedea daca sunt respectate normele legale ce reglementeaza activitatea de transport public de persoane/elevi si circulatia pe drumurile publice.

Astfel, aproape 2.000 de politisti rutieri si de la ordine publica au verificat, in cele trei zile, 4.600 de autovehicule.

In urma abaterilor constatate, au fost aplicate 2.220 de sanctiuni contraventionale (dintre care 128 la legislatia specifica transporturilor rutiere publice - conform HG 69/2012, privind transporturile rutiere, 38 pentru nerespectarea perioadelor de conducere sau de odihna, 3 conform Legii nr. 92/2007, privind Serviciile de transport public local, 82 pentru defectiuni tehnice, 560 pentru neportul centurii de siguranta, 49 conform Legii nr.38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, 20 pentru lipsa valabilitatii inspectiei tehnice periodice, 29 pentru conducerea autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice, 80 pentru folosirea telefoanelor mobile in timpul conducerii autovehiculelor, fara dispozitiv tip ,,maini libere”, iar 1.167 pentru alte abateri prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002).

Politistii rutieri au retinut 209 permise de conducere, in vederea suspendarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumul public si au retras 20 certificate de inmatriculare, pentru defectiuni tehnice sau dotari suplimentare.

Pe parcursul actiunii, au fost constatate 37 de infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, dintre care 17 prevazute de art. 336 din Codul Penal, pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care se afla sub influenta bauturilor alcoolice si una pentru punerea in circulatie sau conducerea unui autovehicul neinmatriculat.

Sursa foto: Anton Prado PHOTO / Shutterstock