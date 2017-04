Curtea Internationala de Arbitraj ICC Paris (ICC Paris) a anuntat printr- un comunicat transmis in data de 6 aprilie 2017 componenta noului grup de reprezentanti regionali ai ICC Young Arbitrators Forum (ICC YAF) pentru mandatul 2017-2019. Potrivit ICC Paris, Romania are in premiera reprezentant regional la ICC Young Arbitrators Forum.

Cosmin Vasile, partener coordonator al societatii de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners (ZRP) si arbitru in cadrul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, va reprezenta Romania in cadrul Diviziei Europa & Rusia a ICC YAF, un forum profesional global al carui principal scop este dezvoltarea practicii arbitrajului si promovarea regulilor arbitrale ICC, un instrument eficient pentru solutionarea litigiilor ce decurg din contracte complexe.

Divizia Europa & Rusia a ICC YAF, din care face parte Romania, mai cuprinde tari precum Austria, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Rusia, Spania, Elvetia si Regatul Marii Britanii. Reprezentantii regionali au fost numiti in urma unui proces riguros de selectie care a vizat profesionisti cu renume in materia arbitrajului, cu varste de pana la 40 de ani. Pentru selectia candidatilor au fost luate in considerare criterii precum diversitatea competentelor si a jurisdictiilor, respectarea echilibrului intre femei si barbati in cadrul diviziilor, varietatea firmelor de avocatura. Noul mandat reuneste reprezentanti din 40 de tari si 53 de orase.

Reprezentantii regionali vor avea un rol activ in elaborarea si implementarea de programe educationale (conferinte, training-uri) si de dezvoltare (sesiuni de training si mentorship) in materia arbitrajului dedicate tinerilor experti, atat la nivel national cat si la nivel regional. Reprezentantii regionali faciliteaza comunicarea si schimbul de experienta in cadrul acestei comunitati, incurajeaza si inlesnesc pregatirea profesionala continua si contribuie la formarea viitoarei generatii de profesionisti in solutionarea disputelor.

ICC YAF este cea mai mare asociatie din lume a practicienilor in arbitraj cu varste de pana la 40 de ani. Are peste 10,000 membri in peste 100 de tari si isi desfasoara activitatea sub tutela ICC Paris.

ZRP este acreditata ca una dintre cele mai importante societati de avocatura din Romania, oferind servicii de asistenta juridica atat in sfera litigiilor si a arbitrajului, cat si in domeniul avocaturii de business si al consultantei fiscale. ZRP are o echipa de 51 de avocati, dintre care opt asociati - Calin-Andrei Zamfirescu, Ioana Racoti si Stan Tirnoveanu - asociati fondatori, Cosmin Vasile (asociat coordonator), Anca Danilescu (asociat senior), Elena Iacob, Alina Tugearu si Antoniu Obancia (asociati).