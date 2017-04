O tona de articole pirotehnice au fost confiscate in ultimele doua luni si peste 100 de persoane au fost puse sub acuzare pentru detinere si vanzare ilegala, fiind retrase zece autorizatii de functionare, potrivit Politiei Romane, scrie News.ro.

Politistii de la structurile de arme, explozivi si substante periculoase au controlat, in perioada 8 februarie - 28 martie, 457 de firme si persoane autorizate si neautorizate sa detina si sa vanda articole pirotehnice sau sa organizeze jocuri de artificii, a anuntat, duminica, Politia Romana.

In urma controalelor au fost constatate 129 de infractiuni privind nerespectarea regimului articolelor pirotehnice si a materiilor explozive, pentru care sunt cercetate 116 persoane.

Politistii au confiscat de la firmele si persoanele controlate peste o tona de obiecte pirotehnice de diferite clase si categorii, existand suspiciuni ca acestea ar proveni din infractiuni sau contraventii la regimul materiilor explozive. De asemenea, in urma verificarilor au fost retrase zece autorizatii de functionare si au fost date 11 amenzi in valoare de 14.800 de lei.

Activitatile de prevenire si control s-au desfasurat in cadrul actiunii „Pirotehnic”, fiind coordonate de Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Politia Romana.

Potrivit prevederilor legale, este interzisa detinerea, utilizarea si vanzarea articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 si 4, a articolelor pirotehnice de scena (T1 si T2) si a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine si siguranta publica, securitate si pentru protectia mediului.

Firmele si persoanele autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea masurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor si a mediului.

Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 si 4 este permisa numai in conditiile in care exista acordul primariei, al inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean si avizul inspectoratului de politie din judetul unde are loc evenimentul.

Folosirea articolelor pirotehnice interzise sau in locuri nepermise constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la trei luni la un an sau cu amenda.

De asemenea, vanzarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 si P1 persoanelor care au varsta sub 18 ani si comercializarea articolelor pirotehnice care pot fi folosite doar de catre pirotehnicieni constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la trei luni la un an sau cu amenda.

