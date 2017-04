Patruzeci si patru de migranti din Irak, Siria, Libia, India si Pakistan, printre care si copii de trei ani, au fost opriti la frontiera cu Serbia de catre politistii de frontiera ai Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara si de catre jandarmi, cand incercau sa intre ilegal in Romania, cu scopul de a ajunge in tari din vestul Europei, scrie News.ro.

Potrivit unui comunicat de presa, de duminica, al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, in ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravita, judetul Caras-Severin, in cooperare cu lucratori din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi, au depistat, in zona localitatilor de frontiera Comoraste si Latunas, doua grupuri formate din cate doisprezece cetateni straini, care se deplasau dinspre frontiera cu Serbia spre interiorul tarii.

”Avand in vedere ca persoanele in cauza nu isi justificau prezenta in zona, acestea au fost conduse la sediul Politiei de Frontiera pentru cercetari. In cadrul verificarilor preliminare s-a stabilit ca primul grup era format din doisprezece cetateni din Irak, Siria si Libia, respectiv cinci barbati, o femeie si sase minori, cu varste cuprinse intre trei si 32 de ani. Al doilea grup era format din doisprezece cetateni irakieni, sase barbati, patru femei si doi minori, cu varste cuprinse intre sapte si 47 de ani”, se arata in comunicat.

Toate cele 24 de persoane depistate in dreptul localitatilor Comoraste si Latunas au declarat ca au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania cu intentia de a ajunge in tari din vestul Europei.

Duminica dimineata, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita, in cooperare cu jandarmii, au depistat, in apropierea localitatilor de frontiera Gherman si Clopodia, doua grupuri de cetateni straini, care nu isi justificau prezenta in zona, acestia fiind preluati si transportati la sediul institutiei pentru cercetari.

”In cadrul verificarilor, s-a stabilit ca primul grup este format din sase barbati, patru femei si patru minori, cetateni irakieni, cu varste cuprinse intre trei si 30 de ani. Al doilea grup era format din sase barbati, trei din India si trei din Pakistan, cu varste cuprinse intre trei si 40 de ani. Persoanele in cauza au declarat ca intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei”, se mai arata in comunicat.

In prezent, se fac cercetari pentru trecerea frauduloasa a frontierei de stat. Totodata, vor fi anuntate autoritatile de frontiera sarbe, in vederea cercetarii in comun a evenimentului si punerii in aplicare a acordului de readmisie.

