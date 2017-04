Procurorii de la DNA - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a procurorului Catlin Nicolae Ceort, din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Urmarire Penala si Criminalistica, inculpat pentru luare de mita, scrie News.ro.

In acelasi dosar, a fost trimis in judecata, sub control judiciar, avocatul Victor Ignat, la data comiterii faptelor suspendat in cadrul Baroului Bucuresti, cercetat pentru complicitate la luare de mita.

Conform rechizitoriului intocmit de DNA, in decembrie 2016, procurorul Catalin Nicolae Ceort a cerut, prin intermediul avocatului suspendat Victor Ignat, suma de 260.000 de euro de la un om de afaceri martor in dosar, cercetat pentru evaziune fiscala si spalare de bani intr-un dosar penal aflat in instrumentarea magistratului.

”Acesti bani au fost pretinsi de inculpatul Ceort Catalin Nicolae in legatura cu indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu un act contrar acestor indatoriri, in sensul adoptarii unei solutii favorabile fata de martor in cauza respectiva. La data de 27 decembrie 2016, in scopul aratat mai sus, inculpatul Ignat Victor a primit de la omul de afaceri suma de 30.000 de euro, moment in care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante”, se arata in comunicatul DNA.

Dosarul va fi judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

