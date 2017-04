Alexandru Reff, partener al Reff & Asociatii, parte a Deloitte Legal, va prelua functia de Country Managing Partner al Deloitte Romania, ocupata din 2011 de Ahmed Hassan. Acesta din urma va prelua un rol regional in cadrul Deloitte.

Anuntul a fost facut la un eveniment de presa care marcheaza 25 de ani de Deloitte in Romania.

Alexandru Reff s-a alaturat echipei Deloitte in 1998, imediat dupa absolvirea Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, avand astfel 19 ani de experienta neintrerupta in cadrul organizatiei de consultanta si audit. In cadrul Reff & Asociatii, Alexandru a coordonat practicile de M&A si Real Estate, gestionand unele dintre cele mai mari tranzactii din Romania si cateva tari din regiune.

Avocatul a asistat de-a lungul timpului antreprenori locali si investitori straini in proiecte de investitie, tranzactii, restructurari, gestionarea riscului si cresterea eficientei operationale.

Ahmed Hassan are la randul sau aproape 18 ani de experienta in cadrul Deloitte, iar din octombrie 2011 a preluat pozitia de Country Managing Partner al Deloitte pentru Romania si Moldova.

