”Acest demers, finalizat asa cum era de asteptat cu respingerea contestatiei, m-a repus in posibilitatea de a face doua demersuri la CEDO si la Curtea Europeana de Justitie la Luxemburg. Actiunile sunt aproape finalizate si in foarte scurt timp, avocatii vor depune actiunile la cele doua instante europene”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit News.ro.

Completul de cinci judecatori al instantei supreme a respins, luni, contestatia la executare a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in dosarul "Referendumul”, apreciind ca aceasta este nefondata. Decizia instantei supreme este definitiva.

Avocatii lui Liviu Dragnea au cerut, la ultimul termen de judecata, sa admita contestatia la executare, aratand ca motivarea deciziei definitive din dosarul “Referendumul” nu a fost redactata in 30 de zile de la pronuntare, iar, la data motivarii, presedintele completului care a solutionat cauza nu mai era judecator, pentru ca se pensionase. Acestia au aratat ca nu invoca lipsa de semnatura de pe motivare a presedintelui completului, Livia Stanciu, ci absenta totala a judecatorului la redactarea hotararii, in conditiile in care, in februarie 2017, aceasta nu mai era judecator, intrucat se pensionase.

Procurorul DNA a cerut sa se respinga contestatia la executare, deoarece nu sunt indeplinite conditiile legale.

In ultimul cuvant, Liviu Dragnea a spus ca a asistat la o dezbatere care il depaseste, pentru ca el este inginer, dar a remarcat faptul ca procurorul DNA a spus ca un articol de lege este cu titlu de recomandare.

"Din cate stiu eu, motivarea trebuia redactata in termen de 30 de zile. Nu cred ca demersul meu a fost exagerat. Am fost condamnat pentru ceva ce nu am fost acuzat in rechizitoriu. Am vrut sa vad daca aceasta hotarare este rodul participarii tuturor membrilor completului de judecata”, a spus atunci Dragnea.

In dosarul "Referendumul", Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, in 22 aprilie 2016, la doi ani de inchisoare cu suspendare.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova