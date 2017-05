Robert Grigorescu, care a ocupat functia de consilier al fostului primar al Sectorului 1 Andrei Chiliman, a fost pus sub control judiciar pe cautiune, miercuri dupa-amiaza, au declarat surse judiciare, citate de News.ro. Procurorii au stabilit pentru Grigorescu o cautiune de 200.000 de lei.

Grigorescu este acuzat ca in perioada 2009 - 2013 ar fi primit de la firme care au contracte cu primaria Sectorului 1 suma totala de 1.400.000 lei pentru favorizarea respectivelor societati in relatiila cu institutia condusa la acea vreme de Andrei Chiliman.

Numele lui Robert Grigorescu apare, de altfel, in dosarul de coruptie in care este cercetat fostul edil, Grigorescu fiind, potrivit anchetatorilor, una dintre persoanele care faceau parte din gruparea formata in jurul edilului, grupare care ar fi cerut de la agenti economici favorizati comisioane cuprinse intre 10 si 15% din valoarea lucrarilor atribuite in urma incheierii de contracte cu Primaria Sectorului 1.

Sursa foto: Pixabay.com