Autoritatea Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a propus reguli pentru operarea dronelor de mici dimensiuni, care includ obligativitatea unei tehnologii de geo-protectie care sa le impiedice sa intre in zone interzise si o lista cu ceea ce utilizatorul are sau nu voie sa faca cu ele, inclusa in ambalaj, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Odata cu cresterea cererii pentru drone, pentru uz recreativ sau comercial, autoritatile europene de reglementare au cautat mijloace pentru a se asigura ca acestea pot fi folosite in siguranta, permitand in acelasi timp dezvoltarea industriei.

Exista temeri in special in legatura cu folosirea dronelor in apropierea aeroporturilor, un numar de piloti raportand coliziuni cu drone, iar EASA a infiintat o comisie care sa analizeze riscurile.

Propunerile EASA includ obligativitatea ca dronele sa poata fi identificate de la distanta, dotarea cu tehnologie de geo-protectie, pentru a nu patrunde in zone protejate cum sunt aeroporturile si centralele nucleare, si cerinta ca oamenii care opereaza drone cu o greutate de peste 250 de grame sa se inregistreze.

EASA spera ca masurile sa rezolve problemele legate de confidentialitate cat si riscurile de securitate. Cerintele de design pentru dronele mici vor fi implementare folosind legislatia UE aplicata la nivelul Europei.

Pe langa inscriptionarea cu semnul CE, dronele vor fi identificate potrivit clasei din care fac parte, iar in cutiile produselor vor fi incluse liste cu ceea ce au voie sau nu utilizatorii. ”In functie de clasa dronei, un operator va sti unde o poate folosi si de ce competente are nevoie”, se arata intr-un comunicat al EASA.

Propunerile vor fi in dezbatere publica in perioada 12 mai-12 august, iar apoi EASA o vor supune opiniei finale a Comisiei Europene, la sfarsitul lui 2017. Reglementarea dronelor care cantaresc sub 150 de kilograme revine in prezent statelor membre, rezultand un cadru legal fragmentat. Intre producatorii de drone se afla compania chineza DJI si Parrot, din Franta.