Cel mai mare oras al Romaniei s-a dezvoltat mai putin decat ar trebui, mai ales pe partea de infrastructura, iar una dintre cauzele care au afectat dezvoltarea este parcelarea de tip rural, pe suprafete mici, chiar si in zone centrale, ceea ce impiedica dezvoltarea de mari proiecte in lipsa unei politici de comasare, a declarat pentru News.ro , fostul arhitect-sef al Capitalei Gheorghe Patrascu, care estimeaza ca Bucurestiul nu va avea un nou plan de urbanism general "intr-un orizont foarte predictibil".

Arhitectul a vorbit despre principalele probleme si piedici care impiedica o dezvoltare coerenta a Bucurestiului. "Pana la urma nu exista o planificare la nivel general foarte clara si care sa nu mai fie la indemana politicului, pentru ca asa-i normal. Daca iti faci niste planuri de dezvoltare, ca sa fie eficient trebuie sa dureze 30-40 de ani sau chiar mai mult”, a afirmat Patrascu.

Arhitectul a spus ca Bucurestiul se dezvolta in anumite zone si in anumite proiecte corect, dar mai putin corect in zone imobiliare de la periferie, unde se construieste excesiv.

In opinia lui Patrascu, zona Prelungirea Ghencea este una care nu s-a dezvoltat corect si exista si o explicatie pentru acest lucru.

“Unele parcele de la perifieria Bucurestiului, sau in centru, sunt de tip rural care nu s-au mai schimbat. Nu poti sa construiesti ansambluri rezidentiale mari pe proprietati care au fost comasate din parcele rurale, nedand o coeerenta pe toata zona respectiva. Acest lucru numai autoritatea o poate sa o faca si nu exista legislatie si nu se intelege acest fenomen. Daca luam legislatia din multe tari europene, in momentul in care se face o dezvoltare, statul intervine facilitand o comasare a parcelelor, reguli mult mai clare”, a explicat Patrascu.

Potrivit arhitectului, in Romania exista un regim al propritatii excesiv de protejat, de aceea este foarte greu de realizat proiecte de anvergura. “Construirea unei cladiri cu zece etaje pe parcele pe care nu au existat reparcelari este o prostie, dar legea permite. Dupa Revolutie noi am aruncat totul la cos si ne-am apucat sa construim fiecare cum a vrut”, a afirmat arhitectul.

Fostul arhitect-sef al Capitalei considera ca, ca pana cand nu va exista un decident politic important care sa inteleaga fenomentul dezvoltarii urbane, Bucurestiul va suferi la acest capitol.

“Primaria Capitalei este plina de bune intentii, dar de la bune intentii pana la realizare este un drum lung”, a afirmat Patrascu. . Arhitectul deplange faptul ca in ultimii ani nu au mai fost alesi in functii importante urbanisti.

“Dupa 1990, cand mai aveam niste urbanisti arhitecti sau ingineri de dezvoltare care ocupau functii publice inalte politice, nu mai exista niciunul. Politica aceasta de dezvoltare nu este decisa se urbanisti. Pentru un partid politic este mai important numarul de voturi. Daca unii voteaza pentru lucruri care sunt de fapt ineptii nu conteaza, pentru ca exista un numar de voturi. Sunt prea putin bagati in seama specialistii din domeniu”, a mai spus arhitectul.

Sursa foto: Shutterstock/Rob van Hal