Politistii serviciului de Politie Delta Dunarii au confiscat, la sfarsitul lunii aprilie, peste 600 de kilograme de peste si mai multe materiale de pescuit, in valoare totala de peste 25.000 de lei, in urma unor controale pentru combaterea pescuitului ilegal si a comertului ilicit cu produse piscicole in zona Deltei Dunarii, scrie News.ro.