Procurorii DNA au cerut, marti, judecatorilor de la instanta suprema condamnarea fostului ministru al Energiei, Constantin Nita, la o pedeapsa cu executare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta.

Instanta suprema a incheiat marti judecarea dosarului in care fostul ministru al Energiei, Constantin Nita, este acuzat de trafic de influenta si a amanat pentru 23 mai pronuntarea sentintei, potrivit News.ro.

La ultimul termen de judecata, procurorul DNA le-a spus judecatorilor ca fostul ministru Constantin Nita trebuie sa primeasca o pedeapsa cu executare, orientata spre mediu raportat la fapta de care este acuzat. Procurorul a mai cerut confiscarea de la Constantin Nita a sumei de 303.000 de lei si 30.000 de euro, precum si mentinerea sechestrului pe bunuri ale acestuia si a cautiunii de 150.000 de lei.

La termenul din 11 aprilie, cand a fost audiat, Constantin Nita a negat ca ar fi luat bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru a-si trafica influenta, el spunandu-le judecatorilor de la instanta suprema cu „nu are fata de prost” ca sa ajunga sa ia o presupusa mita intr-un hotel plin de camere de luat vederi si ca patronul UTI Grup l-a "suspectat de prostie” daca a putut sa spuna ca i-a dat un plic cu bani in hotel.

In iunie 2016, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie l-au trimis in judecata pe Constantin Nita, pe care il acuza de trafic de influenta.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, in 2013, Constantin Nita, la data faptei ministru al Energiei, i-a solicitat lui Tiberiu Urdareanu, denuntator in cauza, un comision de 5% din valoarea unui contract incheiat de firma acestuia cu Primaria Iasi.

Anchetatorii sustin ca Nita a cerut suma in cuantum de 5% din valoarea contractului dupa initierea procedurii privind acel proiect, precum si dupa ce primarul de municipiu a solicitat, cu titlu de mita, 10% din valoarea contractului, respectiv in prima parte a anului 2013.

“Potrivit intelegerii, urma ca suma reprezentand 5% din valoarea contractului (aproximativ 3,4 milioane lei) sa ii fie remisa lui Nita Constantin in doua forme: partial in numerar si partial printr-un contract de consultanta fictiv, ce urma a fi incheiat cu o persoana de incredere din anturajul inculpatului”, au scris procurorii in rechizitoriu.

In 21 iulie 2013, Constantin Nita ar fi primit 30.000 euro de la Urdareanu, in timp ce era intr-un restaurant libanez dintr-un hotel din Bucuresti.

“De asemenea, la solicitarea lui Nita Constantin, a fost contactata persoana de incredere a acestuia care a propus incheierea unui contract de consultanta cu o anumita firma, la pretul de 5.000 euro + TVA/luna, care a si fost semnat la data de 2 mai 2013. In baza acestui contract fictiv (serviciile facturate nefiind, in fapt, prestate de firma), reprezentantii omului de afaceri au remis firmei indicate de Nita Constantin, prin intermediul acestui mecanism, suma totala de 303.118 lei, in transe lunare, in perioada mai 2013-iunie 2014”, au precizat procurorii.

Suma solicitata nu ar fi fost achitata integral, ci doar doua transe, de 30.000 de euro, respectiv 303.118 lei, sustin anchetatorii.

“Sumele au fost folosite, in mare parte, pentru diverse cheltuieli ale organizatiei judetene de partid, la solicitarea lui Nita Constantin”, au mai aratat procurorii.

Anchetatorii au instituit sechestru asigurator pe imobile aflate in proprietatea lui Constantin Nita, pana la concurenta sumei de 435.823 de lei.

