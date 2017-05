Deputatul PSD Catalin Radulescu a fost pus sub acuzare pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, in dosarul deschis de procurorii Parchetului instantei supreme, potrivit News.ro . Parlamentarul a declarat ca protestatarii din Piata Victoriei ar trebui alungati cu tunurile cu apa si ca are o mitraliera AKM cu care a luptat la Revolutie, pe care este pregatit sa o foloseasca din nou.

Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, in urma cu aproximativ doua saptamani, procurorii i-au adus la cunostinta lui Catalin Radulescu atat acuzatia, cat si faptul ca are calitatea de suspect.

Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a sesizat din oficiu si a deschis in 14 martie dosar penal in cazul declaratiilor deputatului Catalin Radulescu, suspendat sase luni din PSD. Initial, procurorii au facut cercetari in rem, pentru tulburarea ordinii si linistii publice.

Catalin Radulescu a fost, in 15 martie, la Parchetul instantei supreme, atunci fiind audiat in calitate de martor, in conditiile in care ancheta era in faza cercetarilor in rem.

Dupa declaratiile lui Catalin Radulescu ca protestatarii din Piata Victoriei ar trebui alungati cu tunurile cu apa si cele referitoare la mitraliera AKM cu care a luptat la Revolutie, pe care este pregatit sa o foloseasca din nou, trei persoane din judetul Arges au solicitat Parchetului Curtii de Apel Pitesti sa se autosesizeze. Parchetul Curtii de Apel Pitesti a trimis atunci sesizarile la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Si Politia Judeteana Arges s-a autosesizat dupa declaratiile lui Radulescu, fiind facute verificari cu privire la respectarea Legii privind regimul armelor si munitiilor.

Politistii argeseni au anulat, in 17 martie, permisul de port-arma al deputatului Catalin Radulescu, dupa ce au verificat, la locuinta acestuia, modul in care sunt detinute armele si au constatat ca parlamentarul pastra fara piedica mitraliera AKM pentru care nu avea dreptul de a detine munitie si au descoperit si munitie care nu se potriveste armei de vanatoare pe care Radulescu o detinea legal.

Surse locale au declarat pentru News.ro ca acasa la deputatul Constantin Radulescu au fost descoperite arma de vanatoare pe care acesta o detinea in mod legal, precum si arma de tip AKM pe care palamentarul o tinea ca arma de colectie, care este functionala, dar pentru care deputatul nu are drept de a detine munitie si pe care trebuia sa o asigure cu o piedica in zona tragaciului. Faptul ca arma nu a fost asigurata corespunzator este si motivul aplicarii amenzii de 2.500 de lei.

Deputatul PSD de Arges Catalin Radulescu a spus in 13 martie, intr-un interviu pentru "Adevarul", ca protestatarii din Piata Victoriei ar trebui infruntati cu tunuri de apa: "De ce mai stau ca prostii acolo? N-au treaba, n-au serviciu, n-au copii?”.

Mai mult, el spunea ca si-a pastrat mitraliera AKM cu care a luptat la Revolutie si este pregatit sa o foloseasca din nou: "Nu o sa mi-o ia nimeni in viata vietilor si o tin, ca poate vreodata, daca mai vine cineva cu vreo idee din asta sa transforme statul asta pentru care am luptat noi, sunt pregatit sa ies cu arma sa trag, imediat."

O zi mai tarziu, Radulescu a declarat ca in urma afirmatiilor privind protestatarii a primit 150 de amenintari cu moartea, motiv pentru care si-a contactat avocatii si a depus o plangere penala, urmand ca 150 de persoane sa fie audiate. Social-democratul a tinut sa precizeze ca, in continuare, nu este de acord cu faptul ca oamenii protesteaza si ocupa "neautorizat" Piata Victoriei, chiar daca OUG 13 a fost respinsa. Radulescu a mai spus ca este colectionar, are ”niste arme”, dar nu a tras in viata lui.

In 15 aprilie, liderii PSD au decis, in Comitetul Executiv National, suspendarea din partid, pe o perioada de sase luni, a deputatului social-democrat Catalin Radulescu, in urma afirmatiilor acestuia.

