Audierea lui Sebastian Ghita, care va fi adus din inchisoarea districtuala din Belgrad, va fi facuta de un judecator de camera preliminara, in baza Legii cu privire la asistenta juridica internationala in materie penala, potrivit News.ro.

Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad, in noaptea de 13 spre 14 aprilie. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.

In 27 aprilie, ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat ca autoritatile romane au transmis la Belgrad toate documentele pentru extradarea lui Sebastian Ghita.

Curtea Suprema din Belgrad a prelungit, la solicitarea Romaniei, termenul de 18 de zile pentru transmiterea cererii de extradare in cazul lui Sebastian Ghita. Purtatoarea de cuvant a Curtii, Bojana Stankovic, a declarat pentru Tanjug ca, in cadrul procedurilor preliminare, termenul de detentie poate fi prelungit pana la 40 de zile. In cazul lui Ghita, imediat dupa retinere, au fost formulate doua decizii ale instantelor: una privind retinerea sa pentru o perioada de doua luni si o alta privind retinerea sa pentru 18 zile.

