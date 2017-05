In spatele oricarei tranzactii, fie ca este fuziune, achizitie, exit partial sau total, se afla oameni. Sunt cei care au investit timp si resurse pentru a crea de la zero afaceri, care au crezut in ideea lor si care au facut sacrificii pentru a creste. Dincolo de cifre, evaluari si indicatori, fiecare tranzactie inseamna si emotie. Daca vrei sa intelegi peisajul complet al unei tranzactii, sa inveti de la cei mai buni si sa descoperi cum sa te raportezi la businessul tau cand esti pus in fata unui investitor, te invitam la conferinta Antreprenoriat 360.