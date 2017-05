Presedintele Bursei Romane de Marfuri (BRM), Septimiu Stoica, a declarat pentru News.ro ca asteapta sa vada ce va decide Parlamentul, potrivit News.ro.

Potrivit propunerilor Comisiei, OPCOM, filiala a Transelectrica, ar ramane singura platforma de tranzactionare.

”Legea este in Parlament deocamdata. Exista deputati care vor cere reintoarcerea legii spre a fi discutata in Comisia pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor. Noi am inteles ca au fost iregularitati, ca s-a stipulat faptul ca va exista un singur operator, care a fost si nominalizat (OPCOM, n.r.)”, a declarat Stoica pentru News.ro.

El afirma ca nu stie cum a fost convocata sedinta Comisiei si nici daca s-a tinut cont de recomandarile UE.

”Noi am participat la numai doua intalniri. Credem ca exista cai procedurale ca legea sa se reintoarca (la Comisie, n.r.). Dar daca nu se intampla acest lucru, daca Parlamentul isi asuma o asemenea decizie antieconomica si neetica, daca nu ni se face dreptate, ne vom adresa organismelor internationale. Noi am investit timp, bani si experienta si acum vii si il dai altuia (dreptul de tranzactionare gaze, n.r.)?”, adauga oficialul BRM.

Stoica subliniaza ca preturile cele mai bune se obtin acolo unde exista concurenta.

”In opinia noastra, este un adevarat scandal. Ni se intampla a doua oara asa ceva, dupa episodul cu energia electrica. Va fi o problema de constitutionalitate si de legalitate”, puncteaza presedintele BRM.

Producatorii de gaze va trebui sa oferteze si sa tranzactioneze public, transparent si nediscriminatoriu pe pietele centralizate de gaze naturale intreaga cantitate de gaze naturale produsa, mai putin cantitatile aferente consumului propriu tehnologic, potrivit unor modificari la OUG 64/2016 privind piata gazelor naturale adoptata saptamana aceasta in sedinta Comisiei pentru industrii si servicii a Camerei Deputatilor, care este camera decizionala.

Toata cantitatea produsa sau importata se va tranzactiona pe o singura bursa angro, iar contractele bilaterale directe intre producatori si furnizori, traderi sau consumatori vor disparea, potrivit modificarilor aduse de initiatorii documentului, Grupul parlamentar PSD.

Dupa ce, prin legea 123/2012, OPCOM a devenit singura bursa angro de energie, acum, prin modificarile la OUG 64/2016, OPCOM devine si singura bursa angro de gaze naturale.

“Printre principalele modificari aduse de Comisia pentru Industrii se numara obligativitatea vanzarii pe platforma de tranzactionare angro a intregii cantitati de gaze naturale produse, importate si exportate, in mod transparent si nediscriminatoriu; pe model vest-european, un operator unic pe piata angro de gaze naturale si de energie electrica, OPCOM, pentru a putea, astfel, creste lichiditatea pietei concurentiale angro, prin centralizarea activitatilor de tranzactionare.

Acestea mai prevad tranzactionarea gazelor naturale prin contracte bilaterale pe termen lung, acces nediscriminatoriu la Reteaua de Transport de gaze naturale inclusiv pentru noua conducta BRUA, precum si criterii minimale pentru acreditarea operatorilor pentru piata cu amanuntul fara a limita numarul acestora, potrivit datelor transmise joi de Comisia pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor.

La randul sau, presedintele Consiliul Concurentei, Bogdan Chiritoiu, spune ca autoritatea nu este de acord cu eliminarea Bursei Romane de Marfuri (BRM) de pe piata platformelor centralizate de gaze naturale din Romania si sustine ca ar trebui mentinute ambele platforme de tranzactionare, OPCOM si BRM.

”Noi pe aceasta zona ne-am coordonat cu Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si am avut puncte de vedere similare, transmise Parlamentului. La ultima sedinta (a Comisiei de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor - n.r.) nu am fost invitati, deci nu pot sa spun exact ce s-a votat. Punctul de vedere a fost in esenta acela de a mentine ordonanta, respectiv de a mentine doua platforme de tranzactionare, pentru faptul ca BRM este deja un operator care tranzactioneaza gaze. Si atunci, daca nu suntem multumiti de modul in care functioneaza BRM, varianta ar fi mai degraba sa ii punem anumite conditii, sa fie reglementata mai bine, dar nu stiu daca este o solutie optima sa eliminam un actor economic care deja e prezent pe piata”, a declarat joi Chiritoiu, la conferinta aniversarii a 20 de ani de activitate a Consiliului Concurentei.

Sursa foto: Sebastian Duda / Shutterstock.com