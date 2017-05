Jumatate dintre companiile chestionate recent de EY au declarat ca au planuri de dezinvestire in urmatorii 2 ani, fiind "o dorinta de a misca capitalul si de a vinde", a declarat la conferinta Antreprenoriat 360 Florenta Birhala, Manager Departamentul de Asistenta in Tranzactii EY Romania.

Conferinta Antreprenoriat 360, organizata de wall-street.ro este realizata in parteneriat cu EY, Telekom Romania, casa de avocatura Pelifilip si Iqos.

"2017 a debutat foarte bine. Avem multe mandate in curs si discutii in piata din care reiese continuarea acestei efervescente. Sunt fonduri care se uita la companii si sunt incurajate de experienta pozitiva a altor fonduri, dar si strategici care vad in Romania o baza de productie mai ieftina. Este in general o activitate crescuta pana acum", a remarcat specialistul EY Romania.

In ceea ce priveste sectoarele in care ar putea fi realizate tranzactii, asteptarile sunt in directia sectoarelor de retail, healthcare, dar si sectorul financiar, unde "vedem tot mai multe incercari de a vinde".

Printre motivele companiilor de a vinde se numara:

alocarea optima a capitalului si crearea de valoare pentru actionari si investitori

dezvoltarea business-ului si expansiunea

cresterea cotei de piata

optimizarile de cost

Totusi, Florenta Birhala a remarcat ca din ce in ce mai multe decizii sunt luate din cauza factorilor externi: factori de natura macroeconomica in primul rand, pentru ca asistam la o volatilitate mult mai mare in plan macro, dar si factori de natura geopolitica.

In plus, o componenta din ce in ce mai vizibila este digitalizarea, peste 56% dintre respondentii la studiul EY Romania fiind de parere ca schimbarile tehnologice vor influenta planul de investitii in urmatorii ani.

Piata de M&A in Europa Centrala si de Est s-a ridicat anul trecut la 48 miliarde dolari, in usoara crestere fata de 2015, in timp ce in Romania cele 113 tranzactii sunt evaluate la 3,54 miliarde de dolari, in scadere cu 3% fata de 2015. Totusi, din totalul de tranzactii, doar 44 au avut si valoarea publicata, restul fiind estimate de catre EY in studiul citat.

Tot din Barometrul EY reiese si faptul ca peste 57% dintre cumparatori sunt investitori straini, in special din Europa (Germania, Franta, Polonia), iar peste 80% dintre acestia sunt strategici, restul fiind fonduri de investitii.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu