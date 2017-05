Piata de fuziuni si achizitii pare sa cunoasca un trend ascendent in ultima perioada, chiar daca inceputul de an a fost unul lent, afectat si de tensiunile politice. Desi nu am ajuns la efervescenta de dinainte de criza, apetitul este in crestere, este de parere Olga Nita, Senior Associate, PeliFilip, care observa o unda de optimism in randul antreprenorilor.

"Cu toate ca situatia geopolitica nu este tocmai roz, se simte un oarecare optimism din partea jucatorilor din piata, in sensul ca ajungi sa te obisnuiesti cu lucrurile pe care le auzi, lucruri care se intampla in sfera politica si sociala. Vazand ca nu afecteaza neaparat business-ul tau, poate exista optimismul. Nu am ajuns la efervescenta dinainte de criza, dar lumea are un apetit mai mare pentru tranzactii decat acum 2-3 ani", a adaugat Olga Nita in cadrul conferintei Antreprenoriat 360, organizata de organizata de wall-street.ro, in parteneriat cu EY, Telekom Romania, casa de avocatura Pelifilip si Iqos.

Reprezentatul PeliFilip a observat un inceput de an mai lent pentru piata de fuziuni si achizitii, insa este de parere ca trendul a devenit unul ascendent in acest moment.

"A fost un inceput un pic mai lent pentru piata de fuziuni si achizitii, aspectele de instabilitate politica au afectat desfasurarea tranzactiilor si apetitul pentru risc al investitorilor. In acest moment ne asteptam sa continue pe o unda pozitiva, sa recuperam ceea ce nu s-a intamplat la inceputul anului si chiar sa se incheie cateva tranzactii peste medie", a declarat Olga Nita.

Reprezentanta PeliFilip considera ca, pe langa sectoare de retail sau real estate, industria prelucratoare - unde sunt prezente numeroase fabrici de dimensiuni mici, detinute de grupuri mari la nivel global - este un sector cu potential.

Efervescenta pietei de fuziuni si achizitii a fost confirmata si de Vlad Tabacu, director de investitii la Oresa. El a afirmat ca exista o serie de repere care sa confirme dinamica pozitiva.

"Pot sa confirm efervescenta, noi am facut in medie 1-2 dealuri pe an, fie ca vorbim de investitii proaspete sau de consolidari. Pentru o tranzactie pe an, trebuie sa vorbesti serios cu macar 10 antreprenori. In ultimele 18 luni a crescut interesul nesolicitat pentru firmele noastre din portofoliul, primim intrebari, suntem abordati intr-o masura mai mare decat eram in anii trecuti" , a adaugat Vlad Tabacu.

O viziune mai putin optimista a fost trasata de catre Doru Lionachescu, membru al consiliului de administratie al BT Capital Partners, care a afirmat ca este nevoie de o consolidare a pietei de fuziuni si achizitii.

"Romania este o piata foarte mica, multe sectoare sunt inca neconsolidate. De 10 ani tot asteptam consolidarea, consolidarea nu se face de la sine, consolidarea trebuie sa aiba agenti de consolidare, antreprenori care isi construiesc propriile platforme de finantare", a adaugat Doru Lionachescu.