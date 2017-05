Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, in dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009.

Elena Udrea, Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului presedinte Traian Basescu, fostul secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Gheorghe Nastasia, fostul presedinte al CJ Tulcea, Victor Tarhon, Dan Andronic si un fost director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat au fost trimisi in judecata in dosarul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009, scrie News.ro.

Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a fostului ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, implicata direct in campania unuia dintre candidatii la alegerile prezidentiale din 2009, pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor, a fostului secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Gheorghe Nastasia, si a fostului presedinte al Consiliului Judetean Tulcea, Victor Tarhon, pentru luare de mita, a Ioanei Basescu, fiica cea mare a presedintelui Traian Basescu, notar public, pentru instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor si a lui Ioan Silviu Wagner, director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat pentru delapidare.

De asemenea, DNA a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Dan Andronic pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.

Procurorii mentioneaza in rechizitoriu ca, in cursul anului 2009, in contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, au fost colectate sume de bani provenite din infractiuni de coruptie, delapidare si evaziune fiscala care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate in campania electorala.

Potrivit procurorilor, legatura dintre persoanele care obtineau banii pe cale nelegala si prestatorii de servicii legate de campanie era facuta de catre Elena Udrea, care, la momentul respectiv, conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidati si, din aceasta pozitie, coordona atat achizitiile de servicii de campanie, cat si persoanele care au actionat ca intermediari pentru platile realizate, astfel incat sumele de bani sa ajunga la societatile prestatoare.

Remiterea foloaselor infractionale era disimulata prin contracte fictive incheiate cu firme care prestau in realitate servicii in cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradala, tiparire de afise, reclame publicate in mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole si prestarea de servicii de consultanta, mentioneaza procurorii DNA.

Potrivit procurorilor, in perioada octombrie - noiembrie 2009, Elena Udrea, in calitate de ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, l-a determinat pe Gheorghe Nastasia, secretarul general al ministerului, sa ceara si sa primeasca suma de 918.864 de lei de la reprezentantul unei societati comerciale, in schimbul asigurarii platii unor contracte pe care firma respectiva le avea in derulare. Contractele, in valoare de aproape 50 de milioane de euro, fusesera incheiate cu autoritati locale finantate de Ministerul Turismului privind construirea de domenii schiabile si telegondole, in cadrul programului “Schi in Romania”.

In cadrul acestui program, decontarea cheltuielilor efectuate de societatile comerciale depindea de deciziile ministrului, care stabilea prioritatea platilor. In conditiile in care nu existau reguli scrise, general aplicabile, care sa stabileasca criteriile de prioritizare si existau diferente semnificative intre finantarea unor proiecte similare, societatile care executau lucrari depindeau de deciziile Elenei Udrea. Intarzierile la decontare puteau atrage incapacitatea de plata a societatilor, in conditiile in care sumele avansate proveneau din credite bancare, mai spun procurorii anticoruptie.

Astfel, Elena Udrea i-ar fi indicat lui Gheorghe Nastasia atat suma pe care urma sa o solicite de la reprezentantul societatii comerciale in schimbul asigurarii finantarii ce urma sa fie aprobata de catre minister in contul unor lucrari deja executate de firma, cat si denumirea firmei catre care urma sa se realizeze plata mitei.

In perioada 27 noiembrie – 21 decembrie 2009, omul de afaceri a virat in contul firmei indicate, in doua transe, suma de 918.864 lei, in baza unui contract fictiv ce avea ca obiect prestarea unor servicii de publicitate, desi societatile administrate de omul de afaceri nu aveau nevoie de o campanie nationala de publicitate pentru promovarea unor proiecte locale. In realitate, suma de bani a fost folosita pentru plata unor servicii de publicitate stradala pentru campania electorala a unuia dintre candidati (Traian Basescu).

In aceeasi perioada (octombrie – noiembrie 2009), Udrea l-a determinat pe Victor tarhon, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, sa pretinda si sa primeasca de la reprezentantul unei alte societati comerciale (om de afaceri) suma de 691.029,63 lei, pentru a asigura buna derulare a unor contracte si efectuarea la timp a platilor. Societatea omului de afaceri incheiase anterior cu Consiliul Judetean Tulcea mai multe contracte finantat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. Astfel, in perioada 26 octombrie – 23 noiembrie 2009, societatea omului de afaceri a virat in conturile a patru firme, in baza unor contracte fictive de consultanta si servicii de publicitate suma totala de 691.029,63 de lei. Nici de aceasta data, serviciile respective nu au fost realizate in realitate, iar sumele de bani au fost folosite pentru plata unor servicii prestate in timpul campaniei electorale a lui Basescu.

In luna decembrie 2009, Ioana Basescu, fiica presedintelui Romaniei in functie la acel moment, i-a cerut lui Silviu Wagner, director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, sa achite o factura fiscala despre care a spus ca reprezinta cheltuieli restante din campania pentru alegerile prezidentiale, care se desfasurase in toamna aceluiasi an. In baza acestei solicitari, la data de 30 decembrie 2009, societatea reprezentata de Wagner a incheiat un contract fictiv de prestari servicii cu o anumita firma, in valoare de 419.000 lei, pretul mentionat in cuprinsul contractului fiind indicat de inculpata Basescu Ioana care a si intermediat incheierea tranzactiei. In baza acestui contract, la data de 16 februarie 2010 s-a realizat plata sumei de 119.000 lei, diferenta de 300.000 lei nemaifiind virata din dispozitia inculpatului Wagner Silviu Ioan, ca urmare a faptului ca nu a primit nici un document justificativ pentru suma achitata in avans. Si de aceasta data, serviciile respective nu au fost prestate, societatea reprezentata de inculpatul Wagner neavand nevoie reala de publicitate (avea un obiect de activitate cu consumatori captivi si nu mai achizitionase niciodata publicitate de asemenea valoare), mai sustin procurorii DNA.

Mai mult, firma “prestatoare” nu desfasurase anterior acestui moment activitati comerciale semnificative si nu avea experienta relevanta in domeniul publicitatii.

La data de 19 februarie 2010 (la doua zile de la incasarea banilor), firma respectiva a virat suma de 100.000 lei catre o societate administrata de Francesco Giovanni – Mario, care era in acea perioada concubinul Ioanei Basescu. Intre cele doua societati nu au existat in realitate nici un fel de operatiuni comerciale, iar prin transferul bancar s-a urmarit exclusiv ascunderea originii infractionale a banilor proveniti din prejudicierea societatii de stat reprezentata de inculpatul Wagner Silviu Ioan. In cursul lunii februarie 2010, suma de bani obtinuta astfel a fost folosita in interes personal de Ioana Basescusi Francesco Giovanni pentru achitarea contravalorii unei excursii in Cuba si a cheltuielilor facute pe parcursul deplasarii.

De asemenea, in 1 iulie 2009, Francesco Giovanni, actionand in calitate de administrator si unic asociat al unei firme, a incheiat un contract de prestari servicii cu o societate media, avand ca obiect lansarea a doua posturi de televiziune cu tematica muzicala si punerea la dispozitie de echipamente si aparatura audio-video. Conform contractului, in schimbul acestor servicii societatea administrata de inculpatul Francesco Giovanni a incasat de la firma respectiva suma totala de 2.500.000 de lei. Veniturile si taxa pe valoarea adaugata colectata astfel nu se regasesc in declaratiile fiscale, iar impozitele corespunzatoare nu au fost platite catre bugetul de stat. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totala de 735.098 lei (TVA in cuantum de 399.160 lei si impozit pe profit in cuantum de 335.938 lei).

"La instigarea inculpatei Basescu Ioana, suma astfel obtinuta a fost folosita de inculpatul Francesco Giovanni – Mario pentru plata unor servicii prestate in campania electorala desfasurata in cursul anului 2009 pentru alegerea presedintelui Romaniei. Transferurile bancare catre firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenientei infractionale a banilor. In perioada octombrie – noiembrie 2009, inculpata Basescu Ioana l-a determinat pe inculpatul Francesco Giovanni – Mario sa realizeze operatiuni fictive prin care suma de 735.098 lei provenita din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala a fost transferata catre trei firme, pentru a achita servicii prestate in cadrul campaniei electorale in favoarea unui candidat la alegerile prezidentiale. Transferurile au fost intermediate de catre Udrea Elena Gabriela si Basescu Ioana, care i-au comunicat lui Francesco Giovanni – Mario datele societatilor catre care urmau sa fie efectuate platile", mai sustin procurorii.

In plus, in perioada octombrie – noiembrie 2009, Elena Udrea a folosit suma totala de 305.118 lei in numerar, provenita din infractiuni de coruptie, pentru plata unor servicii de publicitate electorala, prin intermediul unor contracte fictive incheiate de persoane interpuse care nu au beneficiat in realitate de serviciile prestate, conform DNA.

In 22.09.2016, fiind audiat ca martor in acest dosar, Dan Andronic a facut "mai multe afirmatii nereale cu privire la imprejurarile esentiale ale cauzei, prin care a urmarit sa ingreuneze tragerea la raspundere penala a inculpatelor Udrea Elena Gabriela si Basescu Ioana".

Astfel, inculpatul a sustinut ca suma de 668.304 de lei primita in lunile noiembrie - decembrie 2009 de la doua societati administrate de Francesco Giovanni reprezinta pretul unor servicii de consultanta fara legatura cu campania electorala, ca aceste servicii nu s-au mai prestat, dar ca nu a putut restitui sumele incasate deoarece nu a reusit sa il mai contacteze pe Francesco Giovanni. De asemenea, a sustinut ca Elena Udrea si Ioana Basescu nu au avut nicio implicare in realizarea acestor plati si ca, pe parcursul cercetarilor, nu a avut nicio discutie cu acestea.

"Din probele administrate rezulta insa ca cele doua contracte au un caracter fictiv, iar transferurile au fost realizate la cererea lui Udrea Elena Gabriela si Basescu Ioana pentru plata serviciilor de consultanta politica prestate candidatului de catre Andronic Dan Catalin si de o societate straina, iar dupa declansarea cercetarilor Andronic Dan Catalin a transmis copia unui contract catre Basescu Ioana, prin intermediul lui Udrea Elena Gabriela, pentru a fi folosit in fata autoritatilor. Societatile administrate de Francesco Giovanni – Mario nu aveau angajati, cifra de afaceri si obiectul de activitate nu implicau achizitia de servicii de consultanta, iar asociatii si administratorul nu il cunosteau pe Andronic Dan Catalin. Totodata, dupa incasarea banilor, Andronic Dan Catalin a transferat catre societatea straina de consultanta suma de 125.000 USD, reprezentand comision de succes pentru castigarea alegerilor", mai sustine DNA.

Inacest dosar, procurorii au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor Elenei Udrea, pana la concurenta sumei de 1.609.893,63 lei, ale Ioanei Basescu, pana la concurenta sumei de 119.000 lei, ale lui Francesco Giovanni, pana la concurenta sumei de 100.000 lei, "in vederea confiscarii speciale raportat la infractiunea de spalarea banilor si pana la concurenta sumei de 735.098 lei, raportat la evaziune fiscala, in vederea repararii pagubei".

Dosarul a fost trimis spre judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii. In cazul lui Francesco Giovanni, cercetat pentru evaziune fiscala si spalare de bani (doua fapte) s-a dispus disjungerea si continuarea cercetarilor intr-un dosar separat.

Sursa foto: Agerpres