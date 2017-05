Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a publicat, joi, lista cu persoanele care au intrat in arhiva SIPA, printre ele numarandu-se fostul sef al ANI, Horia Georgescu, Marius Iosif, Laura Iulia Scantei, vicepresedinte al Senatului. Arhiva SIPA este gazduita de Administratia Penitenciarelor, iar ultima vizita a fost facuta in 2013.

Magistrati, functionari in Ministerul Justitiei sau persoane cu functii de conducere in Administratia Nationala a Penitenciarelor se afla pe lista persoanelor care au intrat in arhipa SIPA. Intre ei este si Florin Teodor Andronache, fost consilier al ministrului Robert Cazanciuc, care mentiona ca este ofiter SRI, intr-o declaratie de avere din 2013, an in care a intrat si in arhiva, scrie News.ro.

Cine sunt persoanele care au intrat in arhiva SIPA

Marius Iosif - avocat, fost judecator si fost director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor in perioada septembrie 2007- mai 2008. El a fost schimbat din functia de sef a ANP de catre ministrul de atunci al Justitiei Catalin Predoiu, care i-a reprosat "lipsa de comunicare si lipsa de tact” si a invocat si faptul ca legea prevede organizarea unui concurs pentru ocuparea acelui post, Marius Iosif ocupand functia prin detasare.

Vasilica Bura - fost judecator la Tribunalul Bucuresti, detasata la Ministerul Justitiei la nivelul anului 2007. In prezent, este notar public.

Iulia Laura Scantei - notar public, fost director de cabinet al ministrului Justitiei Tudor Chiuariu. Este la primul mandat de senator PNL, fiind si vicepresedinte al Senatului.

Danut-Marian Manzala - functionar al Ministerului Justitiei, personal asimilat judecatorilor si procurorilor, fost consilier la Institutul National de Criminologie.

Nicolae Tiliban - functionar in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Doina Armean – procuror detasat la Ministerul Justitiei, directorul general al Directiei Resurse Umane si Relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Horia Georgescu - in 2008 consilier al ministrului Justitiei Catalin Predoiu, fost director al Agentiei Nationale de Integritate (ANI) in perioada aprilie 2012-martie 2015. El a fost membru al comisiei SIPA.

Tiberiu Ungureanu - fost sef al Directiei pentru Prevenirea Criminalitatii in Mediul Penitenciar.

Popescu Marian Cornel – comisar sef, directorul Directiei Prevenirea Criminalitatii si Terorismului (D.P.C.T.) din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

Valentin Ignuta – subcomisar de penitenciare

Monica Boboc - magistrat asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, detasat la Ministerul Justitiei director adjunct in Directia de Resurse Umane.

Florin Teodor Andronache, fost consilier al ministrului Robert Cazanciuc. In declaratia de avere din august 2013, el mentiona ca a incasat venituri de la Serviciul Roman de Informatii, in calitate de "ofiter", iar in declaratia de avere din ianuarie 2014 a indicat “UM 0735 Ploiesti”, care apartine SRI.

Marius Stef - comisar sef de penitenciare. In 2015, a fost schimbat din functia de director al Directiei Prevenirea Criminalitatii si Terorismului (DPCT) din Administratia Nationala a Penitenciarelor, prin ordinul ministrului Justitei, din cauza managementului defectuos.

Despre alte persoane - Eugen Mihai Fantana, Andreea Istrati, Constantin Caruntu, Ungur Florian si Iulian Spinu - nu exista date disponibile.

Ministerul Justitiei precizeaza ca din documentele pe care le detine nu rezulta activitatile desfasurate in 2006 si anunta ca va face publice si rapoartele din 2008, care consemnau nereguli privind "evidenta, pastrarea, procesarea, multiplicarea si distrugerea informatiilor secrete de stat", precum si procesele verbale ale comisiilor a caror activitate a vizat arhiva SIPA.

Dupa desfiintarea arhivei, in 2006, un numar de 22 de „vizite” au fost consemnate in 22 procese verbale intocmite „cu ocazia sigilarii/desigilarii spatiilor in care a fost depozitata arhiva”.

Cele 22 de procese verbale consemneaza data vizitei, Ordinul ministrului justitiei prin care a fost permis accesul in arhiva, componenta comisiei, semnatura membrilor comisiei, precum si mentiunea „dupa verificarea si inspectarea starii documentelor in vederea desfasurarii pe viitor a lucrarilor comisiei s-a procedat la sigilarea ferestrelor, resigilarea usilor celor doua camere precum si a usii de acces la acestea”, indicandu-se si numarul sigiliului folosit.

Vezi mai jos lista publicata de Ministerul Justitiei si datele la care a fost accesata arhiva SIPA :

01.06.2007: Iosif Marius, Bura Vasilica, Scantei Laura-Iulia, Manzala Danut-Marian, Tiliban Nicolae.

06.06.2007: Iosif Marius, Bura Vasilica, , Armean Doina, Scantei Laura-Iulia, Manzala Danut-Marian, Tiliban Nicolae.

14.06.2007: Iosif Marius, Bura Vasilica, Armean Doina, Istrati Andreea, Manzala Danut-Marian, Tiliban Nicolae.

20.06.2007: Iosif Marius, Bura Vasilica, Armean Doina, Istrati Andreea, Scantei Lura-Iulia, Manzala Danut-Marian, Tiliban Nicolae.

28.06.2007: Iosif Marius, Bura Vasilica, Scantei Lura-Iulia, Manzala Danut-Marian, Istrati Andreea, Tiliban Nicolae.

05.07.2007: Iosif Marius, Bura Vasilica, Scantei Laura-Iuliana, Manzala Danut-Marian, Istrati Andreea, Tiliban Nicolae.

13.07.2007: Iosif Marius, Bura Vasilica, Armean Doina, Istrati Andreea, Manzala Danut-Marian, Tiliban Nicolae.

20.07.2007: Iosif Marius, Armean Doina, Manzala Danut-Marian, Tiliban Nicolae.

01.08.2007: Armean Doina, Scantei Lura-Iulia, Manzala Danut-Marian, Tiliban Nicolae

31.08.2007: Iosif Marius, Scantei Lura-Iulia, Georgescu Horia, Tiliban Nicolae

07.09.2007: Bura Vasilica, Armean Doina, Georgescu Horia, Istrati Andreea, Tiliban Nicolae

14.09.2007: Bura Vasilica, Armean Doina, Istrati Andreea, Manzala Danut-Marian, Tiliban Nicolae

04.10.2007: Ungureanu Tiberiu, Popescu Marian-Cornel, Iosif Marius, Fintana Eugen-Mihai, Tiliban Nicolae, Caruntu Constantin

02.11.2007: Iosif Marius, Georgescu Horia, Istrati Andreea, Tiliban Nicolae.

05.11.2007: Iosif Marius, Georgescu Horia, Istrati Andreea, Tiliban Nicolae

09.11.2007: Iosif Marius, Georgescu Horia, Bura Vasilica, Armean Doina, Istrati Andreea, Scantei Lura-Iulia, Tiliban Nicolae

28.11.2007: Iosif Marius, Georgescu Horia, Istrati Andreea, Ignuta Valentin

05.12.2007: Iosif Marius, Bura Vasilica, Georgescu Horia, Boboc Monica, Istrati Andreea, Manzala Danut-Marian, Ignuta Valentin, Ungur Florian

24.01.2008: Iosif Marius, Ungureanu Tiberiu, Popescu Marian-Cornel, Oana Iuliu-Maximilian, Radu Mihaela, Postelnicu Ionel, Tiliban Nicolae

10.04.2008: Iosif Marius, Scantei Iulia, Georgescu Horia, Raduta Cornel, Ungureanu Tiberiu, Tiliban Nicolae

22.04.2008: Iosif Marius, George David, Iulian Spinu, Tiliban Nicolae

13.12.2013: Andronache Florian-Teodor, Stef Marius, Oltenas Adrian, Tiliban Nicolae

Ministerul Justitiei mai anunta ca va desecretiza rapoartele cu nr. 0097/17.04.2008( semnat de catre Iosif Marius, Scantei Laura Iuliana si Georgescu Horia), respectiv nr. 0096/ 17.04.2008 (semnat de catre Iosif Marius, Scantei Laura Iuliana, Georgescu Horia, Boboc Monica si Manzala Dan), prin care „Comisia a identificat nereguli cu privire la evidenta, pastrarea, procesarea, multiplicarea si distrugerea informatiilor secrete de stat, in contradictie cu prevederile HG 585/2002”. Vor fi totodata desecretizate si procesele verbale ale comisiilor a caror activitate a vizat arhiva SIPA.

In aceleasi conditii vor fi desecretizate si procesele verbale intocmite de catre comisiile din care au facut parte: Claudiu Octavian Secasiu, Marius Oprea, Cristian Danilet, Doru Dobocan, Florian Ungur, numiti prin Ordinul MJ nr.790 din 20.03.2006, Paul Dumitriu, numit prin Ordinul MJ nr. 185 din 19.01.2007, Iosif Marius, Bura Vasilica Mihaela, Scantei Laura Iuliana, Oltean Sorin, Manzala Danut Marian, numiti prin Ordinul MJ nr. 1348 din 31.05.2007, Georgescu Horia, numit prin Ordin MJ nr.2175 din 27.08.2007, Istrati Andreea, numita prin Ordinul MJ nr. 1489 din 11.03.2007, Scantei Laura Iuliana, numita prin Ordinul MJ nr. 1348 din 31.05.2007, Mocuta Gheorghe, Dorel Fronea, Boboc Monica, George David, Iosif Marius, Doina Armean, Manzala Danut Marian, Spanu Iulian, numiti prin Ordinul MJ nr. 1130 din 15.04.2008, Tanasescu Gabriel, Ragea Radu Constantin, Ungureanu Tiberiu Firinel, numiti prin Ordinul MJ nr. 1823 din.30.06.2008.

Sursa foto: Agerpres / Alex Tudor