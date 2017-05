Primarul Dorin Chirtoaca i-ar fi dat indicatii viceprimarului capitalei, care era presedinte al Comisiei de selectare a companiilor ce urmau sa implementeze proiectul parcarilor in municipiul Chisinau, sa semneze contractul cu firma EME PARKLEITSYSTEM GmbH, fara avizul Consiliului municipal, scrie Unimedia, citat de News.ro.

Totodata, contrar legislatiei in vigoare si urmarind un scop infractional, primarul municipiului Chisinau a avizat pozitiv certificatele de urbanism pentru proiectarea lucrarilor, in conformitate cu contractul de parteneriat public-privat dintre Primaria municipiului Chisinau si nerezidenta EME PARKLEITSYSTEM GmbH. La randul sau, aceasta companie ar fi devenit castigatoare in urma unor actiuni concertate dintre responsabili din Primaria capitalei, agenti economici si omul de afaceri care gestiona din umbra EME PARKLEITSYSTEM GmbH.

Astfel, pe parcursul anchetei, au fost documentate mai multe intalniri dintre gestionarul din umbra al companiei castigatoare si seful Directiei transport public si cai de comunicatii a Primariei - intalniri in cadrul carora a fost discutata schema de trucare a licitatiei, participarea primarului general la urgentarea semnarii contractului, dar si un „bonus” pentru serviciile prestate.

In cadrul audierilor efectuate pe parcursul urmaririi penale, s-a stabilit ca, in urma intelegerii prealabile dintre omul de afaceri si seful Directiei transport public, ultimul avand rolul de intermediar dintre antreprenor si primar, responsabilul de la Primarie a fost sfatuit sa inregistreze o companie off-shore in Cipru, care ulterior a devenit asociat al EME PARKLEITSYSTEM GmbH cu o cota de 26%.

Potrivit marturiilor oferite in cadrul anchetei, 26% din veniturile companiei reprezenta tocmai "bonusul" pentru semnarea contractului de parteneriat public privat intre compania EME PARKLEITSYSTEM GmbH si Primaria capitalei. Jumatate din bonus ii revenea primarului, iar restul sefului Directiei transport public si cai de comunicatie. Dupa ce compania din Cipru a devenit asociat al EME PARKLEITSYSTEM GmbH, primarul ar fi dat indicatii pentru deschiderea ofertelor si initierea licitatiei, iar compania numita a devenit castigatoare.

De asemenea, la indicatiile primarului, viceprimarul ar fi semnat contractul, iar ulterior edilul ar fi dat aviz pozitiv pentru inceperea lucrarilor de proiectare.

Astfel, prin actiunile sale, primarul ar fi comis trafic de influenta, infractiune care se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.

Dorin Chirtoaca este primar al Chisinaului din 2007. Din 2010, el este prim-vicepresedinte al Partidului Liberal.

In urma cu o luna, alte sapte persoane au fost retinute in dosarul parcarilor cu plata. Este vorba despre viceprimarul municipiului Chisinau, seful Directiei transport urban si cai de comunicatie, un fost consilier municipal, administratorii a trei companii de parking, dar si un om de afaceri, suspectat ca ar fi gestionat din umbra mai multe companii participante la licitatie, inclusiv cea castigatoare. In prezent, o parte dintre invinuiti se afla in arest la domiciliu, iar altii in izolatorul CNA. Acestia au furnizat informatii relevante anchetei, fapt care a condus la identificarea schemei si beneficiarilor acesteia.

Tot joi, la Primaria Chisinau au avut loc mai multe perchezitii ale procurorilor, fiind retinuti secretarul Consiliului Municipal Chisinau, Valeriu Didencu si doi consilieri din CMC - Oleg Onisenco si Ghenadie Dumanschi si sase reprezentanti ai unor agenti economici, vizati in mai multe dosare privind fapte de "corupere pasiva", trafic de influenta si depasirea atributiilor de serviciu.

Conform Centrului National Anticoruptie (CNA) de la Chisinau, secretarul Consiliului Municipal Chisinau, Valeriu Didencu, este suspectat ca ar fi pretins, in repetate randuri, sume de bani sau bunuri de la reprezentantii unor agenti economici pentru diferite servicii precum: includerea pe ordinea de zi a Consiliului a unor proiecte privind perfectarea unor acte pentru prelungirea termenului de arenda pentru diferite terenuri, pentru includerea pe ordinea de zi a CMC a unor proiecte privind modificarea hotarelor unor loturi, pentru pregatirea setului de documente in vederea cumpararii-vanzarii unor terenuri, pentru aprobarea planurilor urbanistice pentru anumite obiecte.

Potrivit presei moldovene, procurororii anticoruptie au descins joi in Primarie si au fugit pe coridoarele intreprinderii ”Apa Canal” dupa consilierul Oleg Oniscenco, care era in mijlocul unei sedinte a Cosiliului Municipal Chisinau. Jurnalistii Radio Chisinau sustin ca o ambulanta a intervenit la sediul Primariei Chisinau pentru Valeriu Didencu.

Sursa foto: Agerpres / Sorin Lupsa