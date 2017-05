Dosarul in care era vizat Traian Basescu, pentru retrocedarea mai multor case din centrul Capitalei, pe vremea cand era primar general, a fost clasat de Parchetul instantei supreme.

Traian Basescu a fost audiat, la inceputul lunii mai, la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul privind retrocedarea a 66 de case de pe strada Serban Voda din Captiala, potrivit News.ro.

Traian Basescu nu a vrut sa spuna atunci ce declaratii a dat in fata anchetatorilor. Intrebat daca il cunoaste pe cetateanul american Nicholas Jordan, cel caruia i-au fost retrocedate, in 2003, cele 66 de case, Basescu a spus ca nu stie cine este acesta. De asemenea, intrebat cum a fost posibil sa restituie 66 de case intr-o singura zi, Basescu a spus: "In conditiile legii”.

Surse judiciare declarau, pentru News.ro, ca Traian Basescu a fost citat pentru a fi audiat in calitate de martor in acest dosar privind retrocedarea a 66 de imobile catre un cetatean romano-american care a pretins ca este mostenitorul proprietarului. Chiriasii care stateau acolo de ani de zile au facut plangeri in care au reclamat ca persoana careia i-au fost retrocedate imobilele nu este mostenitorul fostului proprietar.

Dosarul a fost redeschis dupa ce Traian Basescu si-a incheiat mandatul de presedinte.

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu