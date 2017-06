Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, catre News.ro , lista procurorilor si judecatorilor care lucreaza in Ministerul Justitiei, pe care Tudorel Toader nu ii mai vrea detasati la minister.

Sofia Mariana Mot este judecator la Curtea de Apel Craiova si a fost detasata la Ministerul Justitiei in ianuarie 2017, la cererea fostului ministru Florin Iordache, ocupand un post de secretar de stat. Mot este mama primarului Slatinei, Emil Mot, fost deputat PSD.

Alexandru Serban este judecator la Curtea de Apel Brasov si a fost detasat tot in ianuarie 2017 la Ministerul Justitiei, la Directia afaceri europene si drepturile omului. Pana la finalul anului 2016, Serban a fost membru in CSM.

Marcela Comsa a fost detasata din martie 2016 de la Curtea de Apel Brasov la MJ. In prezent, ea lucreaza la Directia elaborare acte normative din cadrul ministerului.

Anca Gheorghiu este judecator la Judecatoria Brasov, iar la Ministerul Justitiei a fost detasata in ianuarie 2015. Ea a mai activat in cadrul MJ in perioada 2007 – 2009 si a participat la elaborarea rapoartelor Guvernului catre Comisia Europeana privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).

Cristina Maria Irimia este judecator la Curtea de Apel Bucuresti si este detasata la MJ din ianuarie 2015.

Simona Viorica Matei este judecator la Tribunalul Bucuresti. Din 2009 este detasata la MJ si a ocupat functia de director al Directiei analiza si avizare acte normative. A fost membru in Comisia pentru elaborarea proiectului noului Cod de procedura penala. Ultima detasarea a fost prelungita de CSM in septembrie 2015.

Alegria Camelia Panaitescu ocupa postul de judecator la Judecatoria sector 1 si din iulie 2016 a fost transferata la minister, Directia afaceri europene si drepturile omului. Din 2007, Panaitescu a fost detasata la Scoala Nationala de Grefieri.

Anca Maria Stoica este judecator in cadrul Judecatoriei sector 2, iar din decembrie 2015 a fost detasata la MJ. Ea indeplineste functia de director al Directiei afaceri europene si drepturile omului si a gestionat dosarul MCV, prin pregatirea rapoartelor periodice de progrese ale Romaniei catre Uniunea Europeana.

Kamelia Sirbu provine de la Curtea de Apel Constanta si este detasata la MJ din decembrie 2014.

Vasile Alexandru este judecator in cadrul Tribunalului Prahova si a fost detasat din 2013 la ministerul Justitiei, directia Avizare acte normative.

Dragos Nicolae Dumitru este procuror la Parchetul General si a fost detasat la minister incepand cu 2014. Este magistrat de legatura din cadrul Directiei drept internationar si cooperare judiciara cu Franta.

Monica Serbanescu este procuror si este detasata din 2008 la minister. Ea a fost consilier al ministrului justitiei si inspector sef al Corpului de control al ministrului. Tot in 2008, a fost propusa de fostul ministru al Justitiei Catalin Predoiu pentru a ocupa functia de sef al DNA, dupa expirarea mandatului lui Daniel Morar.

Camelia Petrescu este procuror la Parchetul Curtii de Apel Brasov. Din martie 2015 a fost detasata la MJ ca parte din Corpul de control al ministrului.

Robert Kelemen este procuror la Parchetul Tribunalului Dolj si este detasat la MJ din 2012. A fost consilierul fostului ministru Titus Corlatean si apoi inspector la Corpul de control al ministrului.

Ministrul Justitiei vrea sa-si angajeze personal propriu, pe care sa il fidelizeze

Pe 25 mai, Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a declarat la Parlament ca a solicitat CSM sa inceteze detasarile tuturor magistratilor, deoarece MJ trebuie sa-si angajeze personal propriu, pe care sa il formeze, ”sa il fidelizeze” in spiritul Ministerului Justitiei si pe care sa conteze multi ani de acum inainte.

Legea spune ca detasarile sunt pe trei ani, de cel mult doua ori. Sunt foarte multi detasati, din cei care sunt la Justitie, care depasisera acel interval de timp. Ministerul Justitiei trebuie sa-si angajeze personal propriu, avem foarte multi juristi in Romania, avem juristi foarte bine pregatiti, juristi pe care sa-i angajam la MJ, sa-i formam, sa-i fidelizam in spiritul Ministerului Justitiei Ministrul Tudorel Toader

Ministrul a mai spus ca „puterea judecatoreasca, Ministerul Public, are nevoie de oameni, de specialisti, de procurori, de judecatori”.

”Si va dau un exemplu cat se poate de simplu: aveam pe cineva, o doamna absolut respectabila, care era procuror si sef de resurse umane. E pacat sa tii un procuror foarte bine pregatit sef la resurse umane. De aia s-a format, sa faca munca de procuror. Deci asta este motivul pentru care am cerut incetarea detasarii tuturor. Angajam oameni tineri, valorosi, pe care Ministerul sa conteze pe multi ani inainte”, a declarat Tudorel Toader.

Sursa foto: Agerpres